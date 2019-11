Werder steht im Achtelfinale des DFB-Pokals. (nordphoto)

Es ist noch eine Weile hin, aber viele Werder-Fans fiebern dem Pokal-Achtelfinale gegen Borussia Dortmund bereits entgegen. Und der Kartenvorverkauf für die Partie am 4. Februar 2020 im Weserstadion beginnt auch schon, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Erst einmal sind die Dauerkarteninhaber an der Reihe, sie können ihr Vorkaufsrecht ab sofort bis zum 26. November nutzen - online auf der Werder-Webseite, telefonisch oder direkt im Ticketcenter am Weserstadion.

Die Bestellphase für Vereinsmitglieder läuft dann vom 15. bis 17. November. Danach können vom 18. bis 24. November alle Interessierten Tickets bestellen. Jegliche Vorbestellungen, die innerhalb dieser Zeit eingehen, werden laut Werder gleichwertig behandelt.