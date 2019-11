Wieder ein Standardgegentor: Ramy Bensebaini köpft nach einem Freistoß das 1:0 für Gladbach gegen Werder. (imago images)

Die ruhenden Bälle lassen Werder keine Ruhe. Acht Gegentore kassierten die Bremer bereits nach Eckbällen oder Freistößen – mehr als jede andere Mannschaft in der Bundesliga. Klar, dass dieses unliebsame Thema auch die aktuelle Länderspielpause dominiert. Florian Kohfeldt will die Zeit nutzen, um noch einmal intensiv am Verhalten bei gegnerischen Standardsituationen zu arbeiten. „Wir werden das Thema deutlich mehr auf das Tableau heben. Ich bin kein Freund davon, es totzuschweigen und zu hoffen, dass es sich dann einfach löst“, betont der Werder-Trainer. „Wir werden, anders als sonst, in jeder Einheit Standards als Thema haben. Es scheint ja so zu sein, dass wir die Verantwortlichkeit noch mehr stärken müssen.“

An der Schwäche bei ruhenden Bällen werde in allen Bereichen gearbeitet, versichert Kohfeldt. Auch Team-Psychologe Andreas Marlovits befasse sich mit der mentalen Seite des Problems. „Wir müssen das Thema nicht kleiner halten, als es ist“, betont Kohfeldt. Werders nächster Gegner Schalke wisse ohnehin von der Bremer Anfälligkeit bei Standards.

Exemplarisch für die Standardschwäche war das erste Gegentor bei der jüngsten 1:3-Niederlage in Mönchengladbach: Die Bremer Verteidiger waren nach einer Freistoßflanke in der Überzahl, doch nur der Gladbacher Ramy Bensebaini ging mit letzter Konsequenz zum Ball und köpfte ihn ins Tor. „Es ist völlig klar, dass wir in der Szene gegen den Ball gehen müssen. Das ist klar besprochen“, ärgert sich Kohfeldt immer noch über den unnötigen Gegentreffer.

Die Kommunikation verbessern

Ein Schlüssel sei die Kommunikation unter den Spielern. „Es sind immer wieder kleine Dinge, wo Absprachen nicht ineinander übergehen“, bemängelt Kohfeldt und findet deutliche Worte: „Es ist einfach schlecht, was wir da machen. Wir haben klare Absprachen, haben es mehrfach trainiert und werden es weiter trainieren.“

Eines ist Kohfeldt besonders wichtig: Co-Trainer Ilia Gruev, der vor der Saison gekommen ist, um sich schwerpunktmäßig um Standardsituationen zu kümmern, sei keinesfalls alleinverantwortlich für die Probleme bei ruhenden Bällen. „Jeder Co-Trainer hat sein spezielles Gebiet. Ilia ist bei den Standards federführend. Die letzte Verantwortung liegt immer bei mir“, sagt Kohfeldt.

Gruev macht Vorschläge

Auch im gesamten Trainerteam werde viel über die Standards gesprochen. „Wir haben überlegt, beim Verteidigen von Standards etwas zu verändern. Ob wir Verantwortlichkeiten klarer machen können? Da macht Ilia Vorschläge. Er ist dort in der Tiefe, arbeitet mit der Analyseabteilung.“ Er selbst werde sich in nächster Zeit womöglich noch etwas aktiver einbringen, „aber die Grundverantwortung liebt bei Ilia“, sagt Kohfeldt.

Überhaupt sei es wichtig, Verantwortlichkeiten im Trainerteam klar zu verteilen. „Hätte ich vorher gewusst, dass wir so viele Gegentore nach Standards bekommen werden, hätte ich mich vielleicht anders ausgedrückt“, überlegt der Chefcoach, fügt dann aber hinzu: „Die Frage, warum ich einen dritten Co-Trainer hole, war natürlich berechtigt. Es dann so zu benennen, finde ich völlig in Ordnung.“

Für Ilia Gruev ist die Situation ohne Frage nicht leicht. Der Bereich, für den er verantwortlich ist, stellt momentan eines der großen Bremer Probleme dar. Der ehemalige Chefcoach des MSV Duisburg gehe damit aber sehr professionell um, schildert Kohfeldt. „Ilia fühlt sich sehr verantwortlich, macht sich viele Gedanken. Er arbeitet lösungsorientiert und denkt sofort darüber nach, wie wir es besser machen können.“