Florian Kohfeldt (r.) auf der Pressekonferenz am Donnerstag neben Kapitän Zlatko Junuzovic. (nordphoto)

Die Bilanz der Gladbacher in diesem Jahr ist durchwachsen. In den bisherigen sieben Partien seit der Winterpause gab es lediglich zwei Siege bei fünf Niederlagen. In der Tabelle ist das Team auf Rang sieben abgerutscht. Hat Werder am Freitag (20.30 Uhr) also leichtes Spiel? Florian Kohfeldt gibt sich dieser Illusion nicht hin. "Ich mache mir keine Hoffnung, dass wir auf eine Mannschaft treffen, die nicht stabil ist", sagte der Bremer Coach am Mittwoch während der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel. Vielmehr begründete er die schwankenden Leistungen der Borussia auch mit vielen personellen Ausfällen.

Einen Plan, wie seine Mannschaft am Niederrhein punkten kann, hat sich Kohfeldt zurechtgelegt. "Wir müssen eine hohe Sicherheit haben in der Ballzirkulation, müssen sehr präzise unsere Abläufe haben", sagte Kohfeldt. Darüber hinaus geht der 35-Jährige davon aus, dass anders als in den beiden vergangenen Partien gegen den SC Freiburg und den Hamburger SV nun wieder ein Gegner auf seine Elf wartet, die mitspielen will und nicht darauf wartet, was Werder macht. "Gladbachs erster Gedanke wird sein, wie sie selbst offensiv nach vorne kommen. Sie versuchen viel über ihr Kombinationsspiel zu machen", sagte Kohfeldt und nannte dabei exemplarisch starke Spieler wie Lars Stindl oder Thorgan Hazard.

Lieber zäh, aber erfolgreich

Zudem laufe die Borussia mitunter früh an, was zugleich gefährlich sei, aber auch Chancen biete. "Das könnte dann dazu führen, dass es für uns mehr offene Räume gibt, die wir bespielen wollen", sagte Kohfeldt. "Wir haben immer den Anspruch, offensiv zu spielen und Torchancen zu kreieren. Wenn das nicht geht, nehmen wir ein anderes Mittel", betonte der Werder-Trainer und erklärte direkt, woran er dabei denkt: "Konter werden ein Element sein, das nicht zu unterschätzen ist."

Unter dem Strich gilt für den Werder-Trainer ohnehin, dass Erfolg vor Schönheit geht. "Ich habe lieber ein Spiel, das zäh anzuschauen ist, aber von uns gewonnen wird als umgekehrt", sagte Kohfeldt. So habe seine Mannschaft beispielsweise gegen Bayern gut agiert und viel Lob erhalten – aber eben keine Punkte.