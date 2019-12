Riesengroß war die Enttäuschung bei Werder nach dem Debakel gegen die Bayern. (nordphoto)

Florian Kohfeldt

„Wir haben anfangs etwas Glück, gehen dann in Führung und Pavlas hält gut. Beim ersten Gegentor haben wir nicht optimal verteidigt und zusätzlich verletzt sich Theo schwer. Wir müssen mit dem 1:1 in die Pause gehen, aber auch das schaffen wir nicht. Auch nach dem 1:3 haben wir noch an etwas Zählbares geglaubt, mit dem vierten Gegentor war der Glaube weg. Am Ende waren wir konfus. Das ist schwer nachzuvollziehen.“

Frank Baumann

„Nach dem 4:1 sind wir eingebrochen. So wollen wir Werder nicht sehen und das können wir auch nicht so stehenlassen. Da haben wir aufgesteckt. Müssen jetzt schauen, wer uns zur Verfügung steht und den Hebel schnell umlegen.“

Maximilian Eggestein

„Insgesamt darfst du nicht sechs Tore kriegen. Wir müssen das besser verteidigen. Wir dürfen uns nicht so abschießen lassen. Heute haben wir richtig auf die Fresse gekriegt, aber das müssen wir schnell abhaken. Am Dienstag spielen wir wieder.“

Davy Klaassen

„Wir sind erst gut drin, dann bekommen wir zwei Chipbälle hinter die Abwehrkette und sind plötzlich in Rückstand. Wenn du hier nicht viel den Ball hast, musst du wenigstens aggressiv verteidigen. In der ersten Halbzeit haben wir schon gut gespielt, wie ich finde. Wir hatten zwei, drei gute Möglichkeiten. Die zweite Halbzeit war dann nicht gut. Wir müssen jetzt zusammenhalten. Es ist keine Saison, in der alles für uns läuft.“

Michael Lang

über das Spiel: „Wären wir mit dem 1:0 in die Halbzeit gegangen, hätte das Spiel vielleicht anders verlaufen können. So war es am Schluss sehr deutlich und sehr hart. Die haben uns hergespielt. Das tut weh, weil wir uns vor dem Spiel etwas anderes erhofft haben. Bayern war in absoluter Spiellaune am Schluss. Aber es liegt immer an uns. Wenn wir nicht das auf den Platz bringen, was wir uns vorgenommen haben, sieht das leider so aus. Das war in der letzten Viertelstunde nicht schön anzusehen. Wir sind überhaupt nicht mehr in die Duelle gekommen. Das war am Ende leider ein Klassenunterschied.“

über die kommenden zwei Partien: „Wir stehen jetzt gewaltig unter Druck. Die zwei Spiele werden wegweisend sein für die Rückrunde. Gegen Mainz brauchen wir auf jeden Fall einen Heimsieg.“