Werder steigt in den E-Sport ein – und folgt damit einem Trend in der Fußballbranche. Zahlreiche Bundesligisten sind bereits im virtuellen Sport aktiv, allerdings mit ganz unterschiedlichen Strategien und Zielen. Und Ausgerechnet die beiden deutschen Vorzeigeklubs halten sich noch zurück. Eine Übersicht.

VfL Wolfsburg

Der VfL ist im Mai 2015 als erster Bundesligist überhaupt in den elektronischen Sport eingestiegen und konzentriert sich seitdem auf die Fußballsimulation „Fifa“. Mit dem mehrfachen deutschen Meister Benedikt Saltzer steht zudem ein echter Topspieler beim VfL unter Vertrag. Ein eigenes Talenteprogramm gibt es ebenfalls: An der Wolves E-Academy sollen künftig E-Sport-Profis ausgebildet werden.

FC Schalke 04

Der Bundesligist ist seit Mai 2016 dabei und beschäftigt neben zwei professionellen "Fifa"-Spielern auch ein eigenes „League of Legends“-Team. Die Schalker gehören beim Echtzeit-Strategiespiel zu den besten Klubs in Europa und spielen in der sogenannten League of Legends Championship Series, also gewissermaßen in der Champions League des E-Sports.

Borussia Dortmund

Der BVB kooperiert mit der Plattform "esports.com" und will seinen Fans künftig besondere Aktionen anbieten. Eine eigene E-Sport-Mannschaft ist hingegen nicht geplant. Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat ein derartiges Engagement im November 2016 mit drastischen Worten ausgeschlossen. „Ich finde das komplett scheiße“, sagte Watzke damals.

Bayer Leverkusen

Der Werksklub hat seit Dezember 2017 eine eigene E-Sport-Abteilung. Einziger Profi ist aktuell der mehrfache Vizemeister Marvin Hintz. Eine Teilnahme bei anderen Titeln, zum Beispiel „League of Legends“, ist aktuell kein Thema.

FC Bayern München

Der deutsche Rekordmeister hat seine E-Sport-Pläne vorerst wieder begraben. Der elektronische Sport passe einfach nicht zur Tradition des FC Bayern, soll Klubpräsident Uli Hoeneß gesagt haben. Ursprünglich wollten die Bayern mit einem Etat von geschätzten fünf Millionen Euro groß einsteigen – und das nicht nur bei „Fifa“. Kurios: Die Basketball-Abteilung des Klubs hat bereits eine Mannschaft für die Simulation „NBA2K“ gegründet und geht seither auch virtuell auf Korbjagd.

RB Leipzig

Der Red-Bull-Klub will auch im E-Sport möglichst schnell an die Spitze und hat deshalb im vergangenen Jahr den „Fifa“-Profi Cihan Yasarlar vom FC Schalke 04 verpflichtet. Es ist der erste Spielertransfer in der deutschen E-Sport-Szene gewesen.

VfB Stuttgart

Seit Juli 2017 treten zwei Profis für den VfB bei Turnieren an. Das Engagement der Schwaben beschränkt sich dabei auf die Fußballsimulation „Fifa“.

Hertha BSC

Die Berliner gehen einen anderen Weg als die meisten Bundesligisten. Sie haben keinen Topspieler verpflichtet, sondern eine E-Sport-Akademie gegründet, an der junge „Fifa“-Zocker zu Topspielern ausgebildet werden sollen.

1. FC Köln

Der Fußball-Zweitligist kooperiert seit Januar 2018 mit dem Kölner E-Sports-Unternehmen SK Gaming. Der Effzeh berät die Gamer in den Bereichen Fitness und Ernährung. Im Gegenzug hilft SK Gaming, das zu den erfolgreichsten Unternehmen der Szene gehört, dem Effzeh dabei, die richtige Strategie für den weltweiten E-Sport-Markt zu entwickeln. Außerdem treten zwei professionelle „Fifa“-Spieler für den 1. FC Köln bei Turnieren an.

1. FC Nürnberg

Die Franken haben im Oktober 2017 eine E-Sport-Abteilung gegründet. Unter anderem spielt der deutsche Meister von 2016, Daniel Butenko, für den „Club“.

Borussia Mönchengladbach

Die Borussia hat in diesem Jahr erstmals mit zwei Hobbyspielern an der Virtuellen Bundesliga teilgenommen. Eine professionelle E-Sport-Abteilung ist derzeit nicht geplant.

1899 Hoffenheim

Ab 2019 will der Klub in der Virtuellen Bundesliga an den Start gehen. Die Hoffenheimer wollen aber nur bei „Fifa“-Turnieren mitspielen, Baller- oder Strategiespiele sind nicht geplant.