Als Michael Lang im vergangenen Jahr kurz vor einem Wechsel stand, wurde er nach einer Pressekonferenz der Schweizer Nationalmannschaft zu dem Thema befragt. „Vom Leben her zieht es mich definitiv in den Süden, dort würde es mir besser gefallen. Wo aber meine Liga sein wird, wird sich zeigen.“ Der Rechtsverteidiger landete kurz darauf nicht im Süden, sondern ging vom FC Basel zu Borussia Mönchengladbach, und wie das Leben eben so spielt, verschlägt es ihn jetzt sogar noch weiter in den Norden. Lang wechselt für ein Jahr auf Leihbasis zu Werder, wie am Donnerstagnachmittag verkündet wurde. Die Bremer besitzen eine Kaufoption.

Wer sich im Internet umschaut, merkt schnell, dass diese Personalie bei vielen Bremer Fans nicht gerade Euphorie auslöst. Alvaro Tejero, vom Weltklub Real Madrid nicht mehr benötigt, und U 21-Vize-Europameister Benjamin Henrichs von der AS Monaco hießen zunächst die Außenverteidiger-Kandidaten bei Werder. Zwei junge Spieler, die die Fantasie vieler Fans anregten. Michael Lang dagegen ist schon 28 Jahre alt, große Entwicklungssprünge sind bei ihm nicht mehr zu erwarten. Er soll stattdessen schnellstmöglich eine Lücke stopfen. „Nach den längerfristigen Ausfällen von Ludwig Augustinsson und Ömer Toprak haben wir unser Anforderungsprofil für einen Defensivspieler angepasst und nach einem erfahrenen Spieler gesucht, der uns sofort weiterhelfen kann. Michael passt in das Profil“, erklärte Sportchef Frank Baumann. Mit diesem Transfer spielt Werder also auf Sicherheit. In einem Jahr können die Bremer dann entscheiden, ob sie Lang fest verpflichten möchten. Das dürfte auch davon abhängen, wann Stamm-Rechtsverteidiger Theodor Gebre Selassie seine geplante Rückkehr in die Heimat Tschechien vollzieht.

Tore in der Champions League

Ähnliche wie Gebre Selassie gilt Lang als Musterprofi. Der 30-fache Nationalspieler verteidigt zumeist solide ohne große Patzer, offensiv entwickelt er durchaus eine gewisse Dynamik und Drang zum Tor. In der Saison 2017/18 kam er beim FC Basel in 44 Pflichtspielen auf beachtliche zehn Treffer und sieben Torvorlagen. Wer nun einwendet, dass das in der Schweizer Super League einfacher zu bewerkstelligen ist als in der deutschen Bundesliga, der hat Recht. Drei der zehn Tore erzielte Lang jedoch in der Champions League, wo er mit Basel im Achtelfinale an Manchester City scheiterte. Zudem wurde er zweimal Schweizer Meister und zweimal Pokalsieger.

Mönchengladbach verpflichtete den Schweizer Fußballer des Jahres 2017 für eine Ablösesumme von 2,8 Millionen Euro. Nach einem Außenbandriss zum Trainingsauftakt erkämpfte sich Lang schnell einen Stammplatz. Insgesamt bestritt er für Gladbach 17 Bundesliga-Partien und erzielte dabei ein Tor. In der Rückrunde kam er dann kaum noch zum Einsatz, unter dem neuen Coach Marco Rose spielte Lang nun gar keine Rolle mehr. Zugang Stefan Lainer und Eigengewächs Jordan Beyer liefen ihm auf der rechten Seite den Rang ab. „Nur zu trainieren ist ein schlechtes Gefühl“, erklärte Lang. Über einen Wechsel zu Werder musste er daher auch nicht lange nachdenken: „Der erste Moment hat mir direkt ein gutes Gefühl gegeben. Ich verfolge die Bundesliga schon sehr lange, jeder in der Schweiz kennt Werder Bremen.“

Die Spielpraxis fehlt

Lang soll bereits am Sonntag im Heimspiel gegen Augsburg im Bremer Kader stehen. „Michael ist ein vielseitiger Defensivspieler, der auf der Außenbahn aber auch im Zentrum spielen kann. Mit ihm haben wir in der Defensive eine wichtige weitere Option. Positiv ist, dass er voll im Trainingsbetrieb ist und topfit zu uns kommt“, erklärte Werder-Coach Florian Kohfeldt. Lang könnte zudem davon profitieren, dass er in Gladbach unter Trainer Dieter Hecking spielte, der einen ähnlichen Fußball praktizieren ließ wie Werder. Große Anpassungsprobleme sind daher nicht zu erwarten, nur die Spielpraxis fehlt. Seit März hat der Schweizer kein Pflichtspiel mehr absolviert. Da wäre ein Startelfeinsatz gegen Augsburg schon mit einem gewissen Risiko verbunden, auch wenn Lang bei „Werder-TV“ betonte: „Man will als neuer Spieler direkt zeigen, dass man der Mannschaft auf dem Platz weiterhelfen kann.“

Abseits des Platzes gilt Lang in der Schweiz als unkompliziert und sehr professionell, Skandale sucht man vergebens. Diesen Ruf unterstrich der 30-fache Nationalspieler sogleich, in dem er zugunsten Werders auf die Reise zur Schweizer Nationalmannschaft in der kommenden Woche verzichtet. „Ich habe das mit dem Nationaltrainer besprochen“, berichtete Lang. „Er hat meine Situation verstanden und kann nachvollziehen, dass ich direkt mit der neuen Mannschaft Gas geben will. Ich will die Mannschaft so gut es geht kennenlernen.“