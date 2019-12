Die sportliche Auseinandersetzung gehörte lange zu den Höhepunkten der Bundesliga: Werder Bremen gegen den FC Bayern, der Nord-Süd-Gipfel, David gegen Goliath, arm gegen reich. Das ist schon ein paar Jahre her, mittlerweile spielen beide Klubs zwar in derselben Liga, aber in komplett unterschiedlichen Tabellenregionen. Nun hat der FC Bayern auf einem anderen Feld zum Angriff ausgeholt und wirft Werder den Bruch des Solidarpackts der Bundesliga vor.

Am Dienstag haben die Klubs der DFL auf der Mitgliederversammlung in Frankfurt mit 32 zu 2 Stimmen dafür votiert, künftig 100 statt wie bisher nur 50 Prozent der Polizeikosten an Werder weiter zu reichen. Werder hat die Liga bereits im Vorfeld darüber informiert, dagegen juristische Schritte einzuleiten. Präsident Hubertus Hess-Grunewald hat diese Schritte auf der Versammlung erneut bekräftigt. Das wiederum trieb Karl-Heinz Rummenigge die Zornesröte ins Gesicht.

Rummenigge rumpelt gegen Werder

„Ich habe kein Verständnis dafür, dass der SV Werder Bremen die Deutsche Fußball Liga jetzt sogar verklagen will. In der 19-jährigen Geschichte der DFL, seit ihrer Gründung im Jahr 2000, stellt dieser Schritt ein absolutes Novum dar“, sagte Rummenigge gegenüber dpa. Und legte verbal nach: „Es war ja ein fast einstimmiges Votum aller anwesenden Vereine der Bundesliga und zweiten Liga gegen den Bremer Antrag. Der Solidargedanke war immer eine Stärke aller Mitglieder der DFL, die Werder Bremen auch in dieser Angelegenheit nicht in Frage stellen sollte."

Das sind Sätze, die eine Reaktion erfordern. Und sie kam vom Aufsichtsratsvorsitzenden Marco Bode: „Karl-Heinz Rummenigge und wir haben offensichtlich eine unterschiedliche Auffassung davon, was Solidarität bedeutet. Außerdem ist es nicht unsere Idee, sondern wurde von allen Gerichten festgestellt, dass Werder und die DFL Veranstalter sind. Wir wollen keinen Rechtsstreit mit der Liga, aber es kann nicht sein, dass wir ohne eigenes Verschulden verantwortlich sein sollen!“

Einschüchterungsversuch aus Bayern

Solidarität ist nach bayerischer Lesart, dass Werder alleine die Kosten übernehmen soll, die durch die Hochrisikospiele entstehen. Werder wiederum sieht die DFL in der Pflicht, mindestens einen Teil der Kosten zu übernehmen. In den drei bisherigen juristischen Auseinandersetzungen zwischen DFL und dem Land Bremen zu den Polizeikosten wurde jeweils festgestellt, dass die DFL als Co-Veranstalter zu sehen ist. Dann müsste sie sich an den zusätzlichen Kosten beteiligen. Der Verband sieht seine Funktion anders, er sei lediglich zuständig für „Organisation und Durchführung der Gesamtwettbewerbe Bundesliga und 2. Bundesliga, nicht die Organisation und Durchführung des einzelnen Spiels", wie es in einer Pressemitteilung vom Dienstag heißt.

Rummenigges Attacke ist offenbar der Versuch, Werder durch öffentlichen Druck einzuschüchtern und von einer Klage abzuhalten. Und wohl auch, Werder im Liga-Verband zu isolieren und so zum Kurswechsel zu bewegen. Mit Solidarität haben Rummenigges Sätze wenig bis nichts zu tun. Und so schütteln sie bei Werder darüber die Köpfe. Eine Eskalation wollen sie jedoch vermeiden, deshalb bleibt es bei den Aussagen Bodes.

Es bleibt aber auch der Eindruck, Werder befinde sich nach der Abstimmung auf der Mitgliederversammlung im Abseits der DFL. Bis auf eine Enthaltung, die vermutlich Leipzig zuzuordnen ist, die mit neun Hochrisikospielen vergangene Saison ebenfalls stark betroffen sind, haben sich alle gegen Werder gestellt. 32 von 34 anwesenden Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga, viel deutlich geht eine Abstimmung kaum.

Drohkulisse gegen die Politik

Allein, aber keinesfalls unverstanden können sie die Bremer fühlen. Aus verschiedenen Quellen ist zu hören, dass sehr viele Klubs Verständnis haben für den juristischen Weg, den Werder nun wählt. Selbst in der Führungsriege des Dachverbands können sie nachvollziehen, dass Werder feststellen lassen will, ob die DFL als Co-Veranstalter zu bewerten ist. Isoliert, das sagen einige Beteiligte, seien die Bremer deshalb nun keinesfalls. Außerdem sei Werder gezwungen, das Votum juristisch zu prüfen, weil es zum finanziellen Nachteil des Klubs ist. Und den gilt abzuwenden.

Die Botschaft, die DFL und ihre Klubs senden wollen, zielt ohnehin Richtung der Politik. Sie ist an die Innenminister der Bundesländer gerichtet ist. Es klingt wie komischer Zufall, dass diese sich gerade zur Innenminister Konferenz in Lübeck treffen. Die DFL macht mit diesem Votum klar, dass die Kosten für Polizeikosten am Ende zu 100 Prozent bei den Klubs landen. Und dass nicht der Verband dafür zahlt. Es ist eine Drohkulisse, sich besser nicht mit dem Fußball anzulegen.

Fußballklubs sind große Steuerzahler und Werbeträger. Es geht auch um Wählerstimmen. Ein Innenminister von Nordrhein-Westfalen wird es sich beispielsweise genau überlegen, ob er politische Entscheidungen zum Nachteil Schalkes oder Dortmunds trifft. Deren Anhänger sind Wähler, und die Klubs werden sich vermutlich zur Wehr setzen gegen. Und das, so der Subtext des Votums, sollen sich die Politiker mal besser genau überlegen.