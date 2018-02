Fraglos würde auch Patrick Hoffmann ein Nordderby in der Bundesliga etwas fehlen, andererseits betont er den sportlichen Aspekt – und da gehe es nun einmal um Ergebnisse und Entwicklungen. Und genau in diesem Bereich habe der Klub von der Elbe zu viele Fehler gemacht. „Der HSV hat in den vergangenen Jahren alles dafür getan, um abzusteigen“, sagte Hoffmann.

Gänzlich anders sieht es Marc Hagedorn. Er betonte, dass „der HSV unbedingt drin bleiben“ müsse. Diese Meinung, so betonte Hagedorn, sei keine Sympathiebekundung für den Verein, es gehe einzig und allein darum, auch weiterhin dieses brisante Nordderby in der Liga zu haben.

Die komplette Diskussion gibt es hier: