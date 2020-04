Ein fassungsloser Werder-Torwart: Tim Wiese kurz nach seinem Fehler, der Werder den Einzug ins Champions-League-Viertelfinale kostete. (dpa)

Ein Bild von Tim Wiese in seinem rosafarbenen Torwarttrikot reicht schon aus - und bei vielen Werder-Fans kommen ganz böse Erinnerungen hoch. März 2006, Achtelfinale der Champions League: Werder stand kurz davor, den großen Favoriten Juventus Turin aus dem Wettbewerb zu werfen, doch in der Schlussphase unterlief dem Keeper dieser fatale Fehler, der als „Wiese-Rolle“ in die Vereinsgeschichte einging. DAZN zeigt Werders denkwürdiges Rückspiel in Turin am Sonnabend ab 15.30 Uhr noch einmal. Auch auf dem Youtube-Kanal und dem Facebook-Account des Senders läuft die Partie.

Werder-Fans stellt das vor eine knifflige Frage: Soll man sich dieses unfassbar bittere Ausscheiden wirklich noch einmal anschauen? Werder hatte das Hinspiel mit 3:2 gewonnen und im Rückspiel stand es 1:1, bis Wiese in der 88. Minute patzte, Juve mit 2:1 gewann und ins Viertelfinale einzog. Das tut heute noch weh.

Andererseits hat die Partie aber auch ein Zaubertor von Johan Micoud zu bieten - und eine Werder-Elf mit Spielern wie Frank Baumann, Torsten Frings oder Miroslav Klose. Dieses Bremer Team lieferte Juventus, für das etwa Gianluigi Buffon, Pavel Nedved und Zlatan Ibrahimovic aufliefen, einen bravourösen Kampf. Vielleicht sollten alle Werder-Fans einfach in der 87. Minute ausschalten...