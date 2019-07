Beim 4:0-Sieg gegen SD Eibar spielte Christian Groß an der Seite von Niklas Moisander einen so guten Innenverteidiger, dass die Spieler des spanischen Erstligisten sicher nie auf die Idee gekommen wären, einem U23-Kapitän gegenüber zu stehen. Der frühere U-20-Nationalspieler, inzwischen 30 Jahre alt und gewöhnlich für Werder in der Regionalliga unterwegs, muss wegen der Personalprobleme in der Defensive im Training und in den Testspielen der Profis ran. Und zwar immer.

„Er tut mir echt ein bisschen leid“, sagte Cheftrainer Florian Kohfeldt nach dem Sieg gegen Eibar, „Christian Groß hat bisher jedes Testspiel in diesem Sommer durchgespielt. Aber er scheint ein belastungsfähiger Junge zu sein.“ Kohfeldt sah nun den Moment gekommen, „ihm mal ein großes Lob auszusprechen. Das war eine souveräne Leistung. Er hat nichts anbrennen lassen und eine gute Spieleröffnung gezeigt.“ Während des Spiels drehte sich Kohfeldt sogar zweimal zu seinen Assistenten um und sagte: „Ich mag den Jungen. Der macht das einfach gut.“

Womöglich kommt auf Groß nun ein richtig großes Spiel zu: Das Pokalduell gegen den Oberligisten Atlas Delmenhorst unter Flutlicht im Weserstadion. Kohfeldt schließt das angesichts der Ausfälle in der Abwehr nicht aus – im Gegenteil. „Ich fühle mich sehr wohl mit dem Jungen hier“, betont der Trainer, „und ich würde auch sagen, dass ich mich im Pokal gegen Delmenhorst völlig entspannt fühlen würde, wenn er da spielen würde.“ Natürlich sei die dann folgende Bundesliga „noch mal ein anderer Schritt, das muss man auch ehrlich sagen“.

Und natürlich ändern die guten Auftritte des U23-Kapitäns deshalb nichts an Werders Transferplänen, gerade die Abwehr noch zu verstärken. Kohfeldt stellt „bei aller Freude über seine guten Leistungen“ klar: „Wir werden unsere Abwehrpläne nicht auf ihm aufbauen, das wäre schon reichlich naiv. Aber wir sind froh, dass wir einen Spieler mit dieser Qualität in unserem Verein haben. Ich habe eine sehr große Wertschätzung für ihn, aber es wäre fahrlässig, jetzt zu sagen: Wir brauchen keinen Abwehrspieler mehr, wir haben ja den Groß. Soweit würde ich jetzt noch nicht gehen.“

Immerhin konnte Groß aber eindrucksvoll beweisen, dass man sich auf ihn zur Not verlassen kann. Das ist schon jetzt mehr, als man bei seinem Wechsel vom VfL Osnabrück zu Werder im Sommer 2018 erwarten konnte.