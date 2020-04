Volltreffer: Maximilian Eggestein zeigt das Bremer Sondertrikot. (Werder)

Bisher waren die Trikots von Claudio Pizarro der Verkaufsschlager bei Werder. Das hat sich in der Corona-Krise geändert – aus einem guten Grund: Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, ist nun das #stayathome-Trikot der Renner im Online-Shop. Werder hat das Sondertrikot gemeinsam mit Hauptsponsor Wiesenhof entwickelt und in den Verkauf gegeben.

Einer der großen Gewinner der Aktion ist nun der Verein für Innere Mission in Bremen. Denn Werder spendet von jedem verkauften Trikot fünf Euro an den Verein, der sich um Menschen in Notsituationen kümmert. Die Trikot-Aktion sorgte nach nur wenigen Tagen für die erste 20.000-Euro-Spende an den Verein. Am Donnerstag übergab Werder-Profi Sebastian Langkamp das Geld an Katharina Kähler, Bereichsleiterin für die Wohnungslosenhilfe des Vereins.

„Das ermöglicht uns richtig viel“

„Wir sind so glücklich, mit welcher Energie Werder sich in so vielen Bereichen einsetzt und mit welcher Wucht jetzt die Hilfe auch sofort geleistet wird. Die ersten Gespräche haben wir letzte Woche geführt, dann wurde die Trikotaktion aus der Taufe gehoben und heute haben wir die Unterstützung in der Hand. Das ermöglicht uns richtig viel. Wir werden unsere Projekte jetzt länger und intensiver umsetzen können als geplant und werden uns dabei vor allem auf die Wohnungslosenhilfe fokussieren. Menschen, die unter der jetzigen Ausnahmesituation besonders leiden, weil viele gewohnte Hilfsangebote nicht mehr stattfinden können“, wird Kähler in einer Mitteilung von Werder zitiert.

Langkamp gab das Lob weiter an die Fans: „Ich freue mich, dass die gesamte Werder-Community hier so mitzieht und ich stellvertretend für alle das Geld überbringen darf. Ich bin sicher, dass das nicht der letzte Scheck war. Die Aktion läuft ja noch ein paar Tage.“ Die Sondertrikots können bei Werder versandkostenfrei bestellt werden.