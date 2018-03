Klare Botschaft: Die Ostkurve positioniert sich klar gegen die Montagsspiele. (nordphoto)

Der Fußballtrainer Florian Kohfeldt mag es nicht, über das Thema Anstoßzeiten zu sprechen. Er findet, dass das Sportpolitik ist, und dass sich andere dazu äußern sollten. Es gibt aber auch noch den Fußballfan Florian Kohfeldt, und der macht aus seiner Haltung kein Geheimnis. "Ich bin ein Freund des Samstagnachmittags", sagt er, "wie glaube ich jeder Fußballer bin ich damit groß geworden. Der Samstagnachmittag hat etwas Besonderes." Das Problem ist nur: Die Werder-Profis, die Kohfeldt als Fan einst verehrt hat und die er nun als Trainer verantwortet, spielen kaum noch am Sonnabendnachmittag, dafür aber umso häufiger am Freitagabend, Sonnabendabend, Sonntagmittag, Sonntagnachmittag, Sonntagabend oder Montagabend.

Zum Beispiel am kommenden Spieltag. Da empfängt Werder den 1. FC Köln an einem Montagabend um 20.30 Uhr im Bremer Weserstadion zum Abstiegsduell in der Fußball-Bundesliga. So will es das Bezahlfernsehen, das sich diese Exklusivität seit dem vergangenen Sommer etliche Millionen Euro zusätzlich kosten lässt. So will es aber ganz offensichtlich nicht der Fan, zumindest nicht ein Großteil in den Kurven. Zahlreiche Bremer und Kölner Ultragruppen haben bereits zum Boykott aufgerufen, andere planen Protestaktionen im Stadion.

Auch die Mitglieder des Fanclubs WFC #Twerder, die vor zwei Jahren maßgeblich an der Aktion „#greenwhitewonderwall“ beteiligt waren, haben lange überlegt, ob sie am kommenden Montag ins Stadion gehen sollen oder nicht. "Ich finde es gut, dass viele Fans zu Hause bleiben wollen", sagt Julie Göths, Mitglied von WFC #Twerder. Die Studentin hat sich dennoch für einen Besuch entschieden, "weil ich die Mannschaft im Abstiegskampf unterstützen will".

Mit der Entwicklung im Profifußball, mit den immer neuen Anstoßzeiten in der ersten Liga ist sie aber ebenfalls nicht glücklich – wie alle in ihrem Fanclub. "Ich versuche so viele Heim- und Auswärtsspiele von Werder im Stadion zu sehen wie möglich", sagt sie, aber das sei heute kaum noch möglich, "zumindest, wenn man ein geregeltes Privatleben führen möchte. Ich kann doch nicht für jedes Freitag-, Sonntag- oder Montagabendspiel einen Tag Urlaub nehmen, um rechtzeitig an- oder abzureisen." Für sie sei der Sonnabendnachmittag als Kind immer gleichbedeutend mit Bundesliga gewesen. Und heute? "Da habe ich das Gefühl, dass ich mich von Spielen am Sonnabendnachmittag verabschieden muss."

Es ist ein Gefühl, das sich mit Zahlen belegen lässt. Am Ende der laufenden Bundesligasaison wird Werder nur an 15 von 34 Spieltagen zur klassischen Zeit am Sonnabend um 15.30 Uhr gespielt haben, davon siebenmal im Weserstadion und achtmal auswärts. Werder gehört neben Dortmund, Mönchengladbach, Leipzig, Schalke und Köln zu den Vereinen mit den wenigsten Spielen zur Lieblingszeit der Fans – allesamt Vereine, die dem Bezahlfernsehen in der Einzelübertragung hohe Einschaltquoten bescheren. Die meisten Spiele am Sonnabendnachmittag hat in dieser Saison Augsburg (24), gefolgt von Frankfurt (22), Mainz (22), Hoffenheim (21), Freiburg (21), Stuttgart (19), Hannover (19) und Wolfsburg (19) – diese Vereine befinden sich allesamt in der unteren Hälfte der Zuschauertabelle von Bezahlsender Sky. Zufall? Wohl kaum.

Angst vor Stille in den Stadien

Werders Sportchef Frank Baumann tut sich dennoch schwer damit, den Spielplan öffentlich zu kritisieren. Er findet aber schon, "dass wir eher selten am Samstagnachmittag gespielt haben". Nicht nur im Vergleich zur Konkurrenz, sondern auch im Vergleich zu den Vorjahren. In der Saison 2013/2014 hatte Werder noch 21 von 34 Spielen zur gewohnten Zeit am Sonnabendnachmittag, 2014/2015 waren es 19 und 2015/2016 wieder 21 (davon allein 15 von 17 Heimspielen!). In der vergangenen Spielzeit waren es dann schon nur noch 16 (davon immerhin zehn zu Hause), jetzt ist es noch ein Spiel weniger. "Diesen Trend müssen wir Fans aufhalten, den dürfen wir nicht einfach hinnehmen", sagt Julie Göths, "es geht da auch um die Fankultur unseres Landes, um die wir im Ausland so sehr beneidet werden. Sonst finden die Spiele, vor allem auswärts, irgendwann ohne lautstarke Fans statt. So wie in England."

Das will sich der Fan Florian Kohfeldt gar nicht vorstellen, und der Trainer Florian Kohfeldt übrigens auch nicht. "Für uns ist es unheimlich wichtig, dass wir die Unterstützung der Fans bekommen", sagt er, "in Bremen ist ein Heimspiel noch ein Heimspiel." Er könne die Kritik der Fans sehr gut nachvollziehen, "insbesondere, weil ich weiß, dass der Samstagnachmittag in punkto Anreise der beste Termin ist". Und dennoch hoffe er, "dass wir am Montag ein volles Stadion haben. Das ist ein riesen Mehrwert für uns." Für das Bezahlfernsehen übrigens auch.