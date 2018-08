Es gibt ein paar Dinge, die bei Werder nicht passieren dürfen. Torwart Jiri Pavlenka etwa sollte nicht für längere Zeit ausfallen. Und auch wenn Abwehrchef Niklas Moisander in den vergangenen zwei Jahren gefehlt hat, war Werder deutlich weniger erfolgreich als mit ihm. Auch Max Kruse ist so eine Größe, von der man sagen kann: Mit ihm ist Werder besser als ohne ihn. Und so war es ein kleiner Schock, als Kruse im Spiel gegen Hannover 96 nach 52 Minuten vom Platz musste. Kruse zog das Bein ein wenig nach, er lief unrund, wie man bei solchen Bewegungsabläufen gern sagt.

Für das Werder-Spiel war Kruses erzwungener Abgang ein Rückschlag. "Max hat einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen", sagte Cheftrainer Florian Kohfeldt nach dem Spiel, "er hat nach der Pause noch einmal auf die Zähne gebissen, aber es ging dann einfach nicht." Kruse wird nun eingehend untersucht. "Ich hoffe, dass es nichts Schlimmeres ist", sagte Kohfeldt noch, "morgen wissen wir mehr."