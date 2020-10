Früher Abgang: Niclas Füllkrug humpelte noch vor der Pause in die Kabine. (nordphoto)

Als diese beiden Spieler im vergangenen Herbst nacheinander verletzt ausfielen, schmierte Werder Bremen in der Bundesliga ab und wäre fest abgestiegen. Jetzt mussten Niclas Füllkrug und Yuya Osako gegen Hoffenheim beide vorzeitig vom Feld - und auch wenn die Verletzungen wohl nicht mit damals zu vergleichen sind, gibt es keine Entwarnung von Werder.

Bei Füllkrug, der eigentlich unersetzlich ist und schon nach 37 Minuten wegen Wadenproblemen vom Feld musste, rechnete Trainer Florian Kohfeldt in einer ersten Reaktion am Abend damit, dass der Stürmer „spätestens nach der Länderspielpause im November“ wieder zur Verfügung steht. Das wäre erst nach den Spielen in Frankfurt und gegen Köln. „Man muss aber noch die genauen Untersuchungen abwarten“, betonte der Trainer, der bei seinem wohl wichtigsten Spieler keinerlei Risiko eingehen wird.

Noch länger könnte Osako ausfallen, wenn sich die ersten Sorgen bestätigen. „Es sah nicht gut aus“, erklärte Kohfeldt, nachdem der Japaner mehrfach mit Knieschmerzen zusammengesackt und dann vom Feld gehumpelt war. „Als Fußballer hatte ich bei diesen Szenen ein schlechtes Gefühl.“ Es gebe bei Osako aber noch keine Prognose bezüglich der Ausfallzeit, nach eingehenden Untersuchungen könnte es vielleicht am Montag oder Dienstag eine Diagnose der Mediziner geben.