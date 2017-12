Peter Bosz ist ein Super-Typ und ein toller Trainer. Mit Peter habe ich zum Ende meiner Karriere bei JEF United in Japan zusammengespielt, wir waren in Ichihara Nachbarn. Deshalb tut es mir auch echt leid, dass bei Dortmund zurzeit fast alles schief läuft. Die Mannschaft schwärmt von seinem Training, aber die letzten zehn Spiele waren trotzdem fast der Horror für den BVB. Sorry, Peter, aber die Chance, dass Werder am Wochenende in Dortmund was holt, war selten größer als jetzt. Diese Verunsicherung der Dortmunder muss Werder ausnutzen.

Ich war gerade für ein paar Tage in Florida, wie ihr bei MEIN WERDER ja am Anfang der Woche auch lesen konntet. Ich habe dort für Werder den Spielermarkt beobachtet, und ich kann den Werder-Fans jetzt schon mal verraten, dass sie sich auf den nächsten Sommer freuen dürfen: Dann wird Joshua Sargent für Werder spielberechtigt sein – und Joshua ist ein richtig guter Junge. Hinter ihm war die ganze Welt her, und Werder hat ihn gekriegt. Weil der Junge einsieht, dass es am besten ist, nicht gleich zu einem großen europäischen Verein zu wechseln. Werder und die Bundesliga sind für ihn als nächster Schritt perfekt.

In Florida habe ich viele Kollegen aus Deutschland getroffen. Wir haben deshalb viel über die Bundesliga gesprochen. Top-Thema war die Trennung von Peter Stöger beim 1. FC Köln. Aus der Ferne betrachtet, ist es Wahnsinn, wie schnell es heutzutage in diesem Geschäft geht: Erst führt er Köln nach 25 Jahren wieder in den Europapokal, und keine fünf Monate später muss er gehen.

Klopft Löw noch einmal bei Kruse an?

Geredet haben wir aber auch viel über Werder. Einige Kollegen waren überrascht, dass Alexander Nouri vor ein paar Wochen gehen musste. Andere waren weniger überrascht. Warum? Weil sie meinten, dass Nouri zu viele personelle Fehlentscheidungen getroffen habe, zum Beispiel, Claudio Pizarro gehen zu lassen oder sich von Co-Trainer Florian Bruns zu trennen, der offenbar wichtig war für die Mannschaft. Ich habe zu all dem nichts gesagt, ich habe nur zugehört.

Ich habe an dieser Stelle vor ein paar Wochen ja geschrieben, dass man mit Alexander Nouri Geduld haben sollte. Nach dem Trainerwechsel muss ich jetzt sagen: Florian Kohfeldt macht das gut. Werder spielt sehr ordentlich, und so langsam stimmen auch die Ergebnisse. Vielleicht kriegt Werder jetzt sogar einen Lauf. Fin Bartels ist im Kommen, Thomas Delaney wird mit Blick auf die Weltmeisterschaft im nächsten Sommer mit Sicherheit immer stärker. Und dann ist da natürlich Max Kruse. Max war letztes Jahr sensationell und ist wieder auf dem Weg dahin zurück. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jogi Löw bei ihm wegen der WM noch einmal anklopfen wird.

Auch, dass Thomas Schaaf als Technischer Direktor wieder bei Werder einsteigen soll, finde ich gut. Die Vereine sind inzwischen so groß geworden, die Budgets so riesig, dass es wichtig ist, in allen Bereichen die besten Leute zu haben. Und Thomas eignet sich mit seiner Erfahrung top für eine Rolle an der Schnittstelle zwischen Nachwuchsbereich und Bundesliga. Das alles macht mich zuversichtlich in Sachen Werder.

Wynton Rufer (54)

hat für Werder zwischen 1989 und 1994 in der Bundesliga 59 Tore geschossen. Er lebt heute wieder in Neuseeland und arbeitet als Scout für Werder. Für die Kolumne „Mein Werder, meine Meinung“ schreibt er als Gastautor.