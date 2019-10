Soziales Engagement beim 1. Bremer Sportgipfel dank Türenheld.de

Sven Jablonski, Bundesligaschiedsrichter aus Bremen, zieht den Gewinner der Europapokal-Jubiläumstür. (Türenheld)

Was passiert zurzeit im Bremer Sport? Was kann man tun, um den Bremer Sport zu fördern? Welche Synergien können genutzt werden, um den Bremer Sport voranzubringen und in noch mehr Sportarten erstklassig in den deutschen Ligen zu platzieren? Der 1. Bremer Sportgipfel des WESER-KURIER brachte Ende September im Namen des Sports rund 250 Menschen aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Verbandswesen im Bremer Steigenberger-Hotel zusammen, um sich über genau diese Fragen und darüber hinaus auszutauschen. Und es wurde deutlich, dass Bremen in der Sport-Szene Einiges zu bieten hat. Über 250 Gäste waren der Einladung des WESER-KURIER gefolgt.

Und selbstverständlich – wenn es in Bremen und umzu um Sport geht – darf auch der Türenheld nicht fehlen. Und der hatte mal wieder etwas ganz Besonderes im Gepäck. Verlost wurde eine exklusive Europapokal-Jubiläumstür mit den Unterschriften von Mirko Votava, Otto Rehhagel und weiteren grün-weißen Helden von 1992. Die Einnahmen des Losverkaufs wurden zugunsten eines sozialen Sport-Programms des SV Werder Bremen, welches vorrangig den Sport in Bildungsinstitutionen unterstützt, gesammelt. Nun stand sie passend beim 1. Bremer Sportgipfel zur Verlosung. Und ganz im Sinne des disziplinenübergreifenden Gedankens trifft es mit dem Gewinner auch genau den Richtigen. So wird die Werder-Tür nun zukünftig die Geschäftsstelle des Grün-Gold Clubs der erfolgreichen Bremer Formationstänzer zieren. Denn das Gewinnerlos gehörte dem 1. Vorsitzenden Jens Steinmann. Glückwunsch!

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Aktion über 1.000 Euro einspielen konnten“, sagt Jens Schriefer, Geschäftsführer der Fenster & Türen Welt, deren Onlineinitiative Türenheld.de ist. Eins zu eins wird der Erlös dem sozialen Sport-Programm des SV Werder zu Gute kommen.

Fehlende Hallenkapazitäten und Lehrkräfte, sowie die Digitalisierung wirken sich negativ auf Sportangebote in vielen Stadtteilen Bremens und das Bewegungsverhalten von Kindern und Jugendlichen aus. Aufgrund aktueller Prognosen wird sich dieser Zustand in Kindergärten und Schulen weiter verschärfen. „Das Programm nimmt sich diesen Problemen explizit an, daher ist es umso wichtiger, mit möglichst viel Engagement zu unterstützen“, so der Geschäftsführer in Hinblick auf die Zielsetzung des Programms. Das Ziel sei es, möglichst vielen Kindern und Jugendlichen eine Sportbiografie zu ermöglichen, sie für Sport und Bewegung zu begeistern und die Gesellschaft durch Sport positiv zu verändern.

Werder Bremen setzt daher in verschiedenen Quartieren Bremens qualifiziertes Fachpersonal ein, um dieser Entwicklung entgegenzutreten. Durch wöchentlich stattfindende Sportangebote (Ballschule, Schulfußballliga, Spielraum-Programm) an benachbarten Bildungsinstitutionen, sollen Kinder und Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigung eine Möglichkeit bekommen im Rahmen Ihrer Kindergarten- bzw. Schullaufbahn kontinuierlich motivierenden Sportangeboten zu begegnen. Ältere Schülerinnen und Schüler haben darüber hinaus die Option einen Trainerschein zu absolvieren. Die Idee dahinter ist, dass Schülerinnen und Schüler aus den Quartieren befähigt werden, weitere Sportangebote im eigenen sozialen Umfeld zu realisieren beziehungsweise diese zu unterstützen. Wichtig ist, dem Sport in den Bildungsinstitutionen einen Wert einzuräumen und diesen als Medium zu nutzen, wichtige soziale Kompetenzen zu vermitteln und im Bewusstsein der Teilnehmenden zu verankern, um einen Beitrag für eine funktionierende und gesunde Gesellschaft bzw. Nachbarschaft zu leisten.

„Wir freuen uns sehr über die Loseinnahmen in Höhe von 1.000€ und das Engagement von Türenheld.de“, sagt Ludwig Voss, CSR-Programmkoordinator bei SV Werder Bremen. „Mit dem Geld können wir allein in den Quartieren hundert Übungsstunden realisieren – das ist überragend und ein weiterer wichtiger Schritt in die richtige Richtung!“