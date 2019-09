Manchmal genügt ja ein einziger Blick, um dem ganzen Dilemma ein Bild zu geben. Es ist nicht schwer zu erraten, dass Florian Kohfeldt bei diesem Mienenspiel nicht wirklich gelacht hat. Der Gesichtsausdruck des Werder-Coaches war eher eine Mixtur aus Fassungslosigkeit und purem Entsetzen. „Ich fühle mich selber ein bisschen komisch dabei, das so zu erzählen“, setzte er an. „Niklas Moisander hat sich beim Auslaufen nach dem Spiel gegen Hannover“, es folgte eine Pause samt tiefem Seufzer, „so unser erster Gedanke, eine Muskelzerrung zugezogen.“ Das allein hätte schon genügt, um die Stimmung zu trüben, doch mittlerweile ist klar, dass es Moisander im Anschluss an den Geheimtest in der Vorwoche etwas schlimmer erwischt hat. Von einem „kleinen Faserriss“ ist die Rede. So fällt jetzt auch noch der Bremer Abwehrchef aus – als nun schon neunter Werder-Profi.

„Es ist wie verhext. Sich bei dieser Einheit zu verletzen, ist nicht zu erklären“, sagte Kohfeldt ungläubig. Bis Mittwoch sei man noch fest davon ausgegangen, dass Moisander rechtzeitig fit würde, doch es sollte anders kommen. Der Einstieg ins Training misslang, erst nach den folgenden Untersuchungen kristallisierte sich die Diagnose heraus. Es war zusätzliches Futter für die sanft schwelende Diskussion um Werders medizinische Abteilung, die Kohfeldt jedoch gleich wieder erstickte. „Bei aller Selbstkritik ist für uns intern weiterhin kein Muster zu erkennen.“

Kein Risiko bei Rashica

Die personelle Lage, sie ist zweifelsfrei prekär. Außergewöhnlich prekär sogar. Bei anderen Klubs wachsen die Sorgenfalten aktuell zu Kratern heran, weil drei oder vier Spieler fehlen. Darüber könnte man in Bremen müde lächeln, wenn es denn ansatzweise komisch wäre. Natürlich soll sich die Situation auch hier schnellstmöglich entspannen. Aber mit Sinn und Verstand. Und aus diesem Grund verzichtet Florian Kohfeldt obendrein auf ein Comeback von Milot Rashica. „Wir haben für uns ganz klar den Grundsatz, dass wir jetzt trotzdem kein Risiko mit einzelnen Spielern eingehen“, sagte er. „Zwei, drei Spieler sind an der Grenze, bei denen du sagen könntest: Augen zu, das kann vielleicht gut gehen. Aber das werden wir nicht machen. Ich werde definitiv keinen Spieler verbrennen oder opfern mit der Gefahr, dass eine weitere Verletzung möglich ist. Wir müssen da Ruhe bewahren, so schwer es fällt.“ Eine Rashica-Rückkehr ist stattdessen fest für das nächste Heimspiel gegen Leipzig eingeplant.

So geht es dezimiert nach Berlin. Dort, wo es am Sonnabend gegen den 1. FC Union (15.30 Uhr) die nächsten Punkte geben soll. Kohfeldt gab sich trotz der personellen Umstände betont gelassen. Fast schon eine Spur zu sehr. „Es macht mir unheimlich Spaß, daran zu arbeiten, Lösungen zu finden“, sagte er. Es war einer der wenigen Momente an diesem Donnerstagmittag, in denen er ausgiebig lachte. „Ich bin total überzeugt von den Spielern, die da sind. Wir werden auch in Berlin wieder eine richtig starke Mannschaft auf den Platz bringen und wollen dieses Spiel gewinnen.“

Es ist eine mehr als spannende Frage, wie genau das gelingen soll. Zumindest für die Öffentlichkeit. Intern ist die Entscheidung längst gefallen. „Ich weiß es schon, verrate es aber nicht“, sagte Kohfeldt. Allerdings: Mit Moisander fehlt nun nach Ömer Toprak, Sebastian Langkamp und Milos Veljkovic eben schon der vierte Innenverteidiger. Gut möglich, dass nach der jüngsten Hiobsbotschaft nun tatsächlich die Zeit der Dreierkette gekommen ist. Michael Lang, Theodor Gebre Selassie und Marco Friedl wären die wahrscheinlichsten Hauptdarsteller. Davor würde sich ein Fünfer-Mittelfeld darum bemühen, die richtige Balance zwischen Angriff und Abwehr zu finden.

Rückt Eggestein zurück?

Nicht ausgeschlossen ist allerdings auch, dass die Bremer weiterhin mit einer Viererkette spielen. Einerseits stünde U23-Akteur Christian Groß bereit, der in den vergangenen Wochen schon mehr Dauergast denn Aushilfe war. Womöglich greift Florian Kohfeldt aber sogar noch einmal etwas tiefer in den Bastelkasten und sorgt für eine Rochade in der hintersten Reihe. Neben Gebre Selassie könnte Friedl als Linksfuß auf seine Wunschposition in der Innenverteidigung rücken, auf die linke Seite ließe sich abermals Maximilian Eggestein zurückziehen. Zweifelsfrei nicht optimal, andererseits hat Kohfeldt schon des Öfteren betont, dass ihm derartige Umstellungen keinerlei Bauchschmerzen bereiten. Im Gegenteil: Sie würden ziemlich genau eben jenen Lösungen entsprechen, die der Coach nach eigenem Bekunden so gerne sucht.

Es wird also ein Stück weit eine Reise ins Ungewisse – und zwar gleich in doppelter Hinsicht. Schließlich treffen die Bremer in Berlin auf einen Gegner, der zum ersten Mal in der 1. Bundesliga mitmischt. Letztmals begegneten sich beide Teams im August 2009 im DFB-Pokal, seinerzeit gewann Werder mit 5:0 gegen den damaligen Zweitligisten. Mit Philipp Bargfrede und dem heutigen Co-Trainer Tim Borowski könnten immerhin zwei Spieler von damals der aktuellen Mannschaft erzählen, ob die Atmosphäre im Stadion an der Alten Försterei tatsächlich so außergewöhnlich ist, wie aktuell landauf, landab erzählt wird.

Wie auch immer die Stimmung vor Ort sein wird, im Grunde darf sie für einen Berufsfußballer kein Thema sein. Auch Niclas Füllkrug hatte unter der Woche sinngemäß betont, dass jemand, der die Lautstärke des Weserstadions gewohnt ist, andernorts keinen akustischen Schaden nehmen dürfe. Florian Kohfeldt hat dennoch vorgesorgt. „Ich halte es für falsch, es nicht zu thematisieren, weil es schon ein besonderer Bundesligastandort ist“, sagte er. „Es geht aber darum, seinen Tunnel zu finden und komplett fokussiert zu sein. Ich finde auch, dass Union ein sympathischer Verein ist – aber das ist mir Samstag ziemlich egal.“