Werder (hier Niklas Moisander und Jiri Pavlenka) hat in dieser Saison häufig verloren. Irgendwann fehle einem dann die Überzeugung, dass es auch wirklich funktionieren könne, meint Sportpsychologe Werner Mickler. (nordphoto)

Herr Mickler, was haben Sie gedacht, als Sie von Werders jüngstem Spiel in Berlin gehört haben?

Ich war überrascht, weil ich schon gedacht hatte, dass dort jetzt der Knoten platzen würde. Gerade nach dem 2:0 habe ich geglaubt, dass dies jetzt das Startsignal sein könnte, um in die Richtung zu kommen, wie man es gern hätte. Ich hatte auch erwartet, dass die Mannschaft weiter mutig agieren würde und fand es schade, dass stattdessen ein Gang heruntergeschaltet wurde.

Wie ist es rational zu erklären, dass eine Mannschaft, die nicht nur nach sechs Minuten mit 2:0 führt, sondern dabei auch noch in beeindruckender Manier einen neun Liga-Spiele andauernden Torfluch beendet und somit eigentlich nur Positiverlebnisse erzielt, plötzlich quasi in sich zusammenfällt?

Das kann man psychologisch erklären – ob es aber tatsächlich die Erklärung für dieses Spiel ist, weiß ich nicht. Es ist aber in etwa so, als wenn man lange Zeit für etwas gearbeitet hat, kurz davor ist, es erfolgreich zu vollenden und dann plötzlich Gedanken im Kopf auftauchen wie „Hoffentlich geht das auch gut“. Dadurch ist man dann vielleicht nicht mehr so frei wie vorher.

Werder hat in dieser Saison unheimlich häufig verloren. Was machen solche Niederlagen mit einem Menschen?

Man versucht unter der Woche immer wieder, alles neu aufzubauen und mit neuer Energie an die Sache heranzugehen. Aber was einem dann irgendwann fehlt, ist die Überzeugung, dass es auch tatsächlich so funktioniert, wie man es sich vorstellt. Wenn man beispielsweise als Kind eine lange Durststrecke in der Schule hat und sich danach enorm anstrengt, nach der nächsten Klassenarbeit dann aber trotzdem wieder signalisiert bekommt, dass es nicht reicht, wird man sich auch irgendwann fragen, ob sich der ganze Aufwand überhaupt lohnt.

Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang Versagensängste?

Die können zusätzlich hinzukommen. In dem Moment, in dem man eigentlich auf der Gewinnerstraße ist, hat man urplötzlich die Angst, etwas zu verlieren. Plötzlich ändert sich der Fokus: Man möchte nur noch etwas erhalten und nicht mehr „nur“ gewinnen. Man ist also nur noch im Erhaltungsmodus, und so kann sich eine ganze Strategie im Kopf verändern.

Worauf kommt es Ihrer Meinung nach denn an im Abstiegskampf?

Da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Erstens ist entscheidend, ob ich richtig darauf vorbereitet bin, dass ich mich im Abstiegskampf befinde. Der zweite Punkt, und das ist für mich der entscheidende, ist, wie ich mit der Situation umgehe. Versuche ich Lösungen zu finden, kann ich die Lage beeinflussen und habe ich überhaupt die Möglichkeiten dazu? Der dritte Aspekt ist, ob man dem Anspruch, den man an sich selbst hat, überhaupt noch gerecht werden kann. Man wird schließlich vielen negativen Einflüssen ausgesetzt, was dazu führen kann, dass man sein gesamtes Potenzial nicht mehr abruft.

Haben Sie das Gefühl, dass Werder diese Kriterien aktuell erfüllt?

Das ist für mich aus der Distanz schwer einzuschätzen, weil ich natürlich nicht weiß, was bei Werder alles im Hintergrund läuft. Wenn eine Mannschaft im Abstiegskampf ist, funktionieren viele Dinge nicht richtig. Da ist die riesige Herausforderung, wie schnell man all diese Dinge verbessern kann. Da fällt mir als Beispiel die Personalie Max Kruse ein. Werder hat damals im Sommer ja nicht nur einen wichtigen Spieler verloren, sondern auch jemanden, der für die Mannschaft insgesamt sehr wichtig war. Hinter ihm konnten sich andere Spieler frei ausleben. Wenn er jetzt weg ist, dann ist auch dieses „Schutzschild“ nicht mehr da und die anderen Spieler kommen mehr in die Verantwortung.

Glauben Sie, dass Werder die Personalie Kruse unterschätzt hat?

Auch das kann ich sehr schwer beurteilen. In Bremen arbeiten fähige Leute, die sich damit auseinandersetzen und ihre Gedanken machen. Wenn bestimmte Fakten eintreffen, glaubt man ja, dass man eine Lösung dafür findet und die entsprechend umgesetzt wird. Wenn diese Lösung aber nicht greift, dann wird es herausfordernd.

Wie schwierig ist es, einem gesamten Team zu vermitteln, dass der Ist-Zustand zwar bedrohlich, aber ein Stück weit auch irrelevant ist, weil man ihn eben noch korrigieren kann? Die Spieler können schließlich auch eine Tabelle lesen.

Das ist individuell sehr unterschiedlich. Der eine Spieler wird sagen, dass er solche Situationen schon erlebt und eigene Strategien für solche Situationen entwickelt hat. Der andere Spieler liest dagegen die Tabelle und hofft, dass die Nummer nicht schief geht. Deswegen muss man in solchen Phasen auch sehr individuell mit den Spielern arbeiten, obwohl man eigentlich ein Mannschaftsgefüge zur Verfügung hat.

Aber gerade wenn man Spieler im Kader hat, die schon einmal sportlich abgestiegen sind oder den Klassenerhalt erfolgreich gemeistert haben, müssten derartige Erfahrungen doch ein enormer psychologischer Vorteil sein, oder?

Das kann eine Hilfsmöglichkeit sein. Trotzdem kann man als Gegenargument auch sagen, dass es damals ja eine ganz andere Situation war als die jetzige. Deswegen muss man aufpassen, ob etwas, was man früher gemacht hat, auch jetzt für eine einzelne Person überhaupt passt.

Und dann gibt es da ja noch die wiederkehrenden Gegentore bei gegnerischen Standardsituationen. 17 Treffer sind es mittlerweile bei Werder, ein Problem, das die Mannschaft einfach nicht in den Griff bekommt. Es wirkt mittlerweile fast so, als würde das Wissen um die eigene Schwäche neue Fehler automatisch begünstigen und man könne schlichtweg nichts dagegen machen.

Zunächst einmal wehre ich mich dagegen, dass man da nichts mehr machen könne, denn ich glaube schon, dass Menschen sehr flexibel und lernfähig sind und auf Situationen auch unterschiedlich reagieren können. Ich gebe Ihnen aber Recht, dass man als Spieler im Hinterkopf die Idee haben kann, dass man es nicht mehr hinbekommt. Umso wichtiger ist es genau dann, dass man bestimmte Strategien erlernt, um mit dieser Situation umzugehen. Man darf nicht in Passivität verfallen, denn sonst wehrt man sich nicht mehr. Und das ist genau der Punkt, um den es geht.

Sportchef Frank Baumann hat kürzlich sehr offen in einer Talk-Runde des WESER-KURIER über die Gemütslage der Spieler im Abstiegskampf gesprochen. Es fiel der Satz: „Angst frisst Seelen auf.“ Ist das nicht bedenklich mit Blick auf die weiteren Spiele?

Es kommt auf den Zusammenhang an, in dem dieser Satz gesagt wurde. Wenn das wirklich so sein sollte, ist das auf jeden Fall ein Punkt, an dem ich ansetzen sollte. Dort muss man den Spielern aufzeigen, dass sie bestimmte Dinge können, sie aber im Training auch nachweisen müssen, dass es funktioniert. Ich glaube aber auch, dass sie das in Bremen tun.

Werder hat kürzlich die Zusammenarbeit mit dem Teampsychologen Andreas Marlovits beendet. Deutlicher kann man doch im Grunde gar nicht signalisieren, dass es interne Schieflagen in diesem elementaren Bereich gibt.

Da kann ich mir aus der Ferne überhaupt kein Urteil erlauben.

Lässt sich nach einer derartigen Entlassung überhaupt kurzfristig durch die Hinzunahme eines Ersatzes gegensteuern? Schließlich basiert die Arbeit eines Psychologen auf einem großen gegenseitigen Vertrauensverhältnis, das sich nicht binnen weniger Tage entwickelt. Zeit, die Werder aber eigentlich nicht hat.

Das hängt immer davon ab, welche Person das sein wird und welche Herausforderungen sich dadurch ergeben. Welche und wie viele Spieler haben vorher mit dem anderen Psychologen zusammengearbeitet? Für wen war er besonders wichtig? Eine neue Person zu installieren, benötigt in der Tat Zeit, auf der anderen Seite gibt es aber auch die Möglichkeit, dass sich die Spieler einzeln einen eigenen Ansprechpartner suchen, mit dem sie zusammenarbeiten können, wenn sie Bedarf haben. Das ist im medizinischen Bereich ganz ähnlich.

In Krisensituationen wird ja gern davon gesprochen, durch eine Trainerentlassung einen „neuen Impuls“ zu setzen. Was halten Sie davon?

Der Punkt besteht darin, dass man immer darüber nachdenkt, wen man am ehesten ersetzen kann. Das ist in dem Fall der Trainer, sonst müsste man ja die ganze Mannschaft ersetzen. Eine Veränderung auf dem Trainerposten kann funktionieren, muss es aber eben nicht. Das haben wir oft genug erlebt. Für einen Verein ist die Frage wichtig, was er langfristig plant und ob dieser Trainer für die weitere Entwicklung der richtige ist.

Wie aber kann ein Trainer, der selbst enorm unter Druck steht, seinen Spielern den vorhandenen Druck nehmen?

Zunächst einmal ist wichtig, wie er sich selbst aus der Drucksituation befreit und seinen Kopf frei macht. Gerade in solchen Phasen ist es von Bedeutung, dass ein Trainer auch einmal lernt abzuschalten. Ich weiß, dass das enorm schwer ist, aber es ist sehr wichtig, um wieder neue Energie zu bekommen.

Was würden Sie dem Bremer Trainerstab empfehlen? Welche Ideen geben Sie als DFB-Sportpsychologe den Coaches während der Ausbildung an die Hand, wenn es mental hakt? Gibt es Psychotricks, die immer funktionieren?

Also, Psychotricks helfen langfristig nicht. Tricks haben für mich immer etwas mit Magie zu tun. Ich muss mich selbst schon sehr intensiv mit dem Problem auseinandersetzen – und ich glaube, dass das die Verantwortlichen von Werder Bremen auch tun. Es muss erst einmal eine saubere Ursachenanalyse geben, um zu erkennen, wo die Knackpunkte sind. Reden wir aber von einem Trick, würde das bedeuten, dass egal, was passiert, es danach auf jeden Fall wieder funktioniert. Davon bin ich nicht überzeugt. Es gibt sicherlich Hilfsmittel, die ich in kritischen Situationen nutzen kann. Beispielsweise kann man einfach mal einen Schritt zurückgehen und alles aus der Distanz betrachten, um einen besseren Blick zu erhalten.

Welche Rolle spielt die Glaubwürdigkeit in der Außendarstellung? Ergibt es wirklich Sinn, dass Florian Kohfeldt und Frank Baumann nach jedem Rückschlag weiter im Brustton der Überzeugung versichern, dass Werder die Klasse hält?

Entscheidend ist, dass sie auch wirklich selbst davon überzeugt sind – und sie sind ja schließlich diejenigen, die jeden Tag diese Analyse betreiben. Wenn sie jedoch nicht überzeugt sind und das nur als Mantra vortragen, dann werden das die Mannschaft und auch Außenstehende sehr schnell merken. Das ist etwas, was wir auch den Trainern versuchen beizubringen: Bring nur das rüber, von dem du überzeugt bist, versuche nicht, irgendeine Rolle zu spielen. Nur dann kann man auch andere Menschen davon überzeugen.

Bei Werder wurde stets die enge Verbindung zwischen Verein, Mannschaft und den Fans beschworen. Welche Rolle könnte es spielen, dass nun diese Verbindung aufgebrochen wird, weil durch das Coronavirus Spiele und Trainingseinheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden?

Das kann auf der einen Seite ein Hemmschuh sein, weil die Unterstützung fehlt. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass man sich als Spieler gerade jetzt etwas befreit, weil der Druck von außerhalb nun geringer ist. Mitunter fühlt sich ein Spieler jetzt nicht mehr so sehr dazu verpflichtet, den Fans, den Zuschauern etwas für ihre Unterstützung unmittelbar zurückzugeben. Aber auch das hängt davon ab, wie jeder einzelne Spieler mit dieser Situation umgeht. Es gibt schließlich auch Spieler, die diese Unterstützung brauchen, um Höchstleistungen zu bringen. Aber andere Spieler wiederum verkrampfen. Gerade in einem Heimspiel.

Man kann das Spiel am Montag also auch als Chance begreifen?

Das kann man so machen. Wenn man die Zuschauer nicht dabei hat, hat man quasi eine Trainingssituation. Da tut man sich dann vielleicht leichter, bestimmte Dinge auf dem Platz zu machen.

Zur Person

Werner Mickler (67) ist Sportpsychologe. Von 1982 bis 1996 war er im Psychologischen Institut der Sporthochschule Köln tätig, seitdem ist er selbstständig und arbeitet für Verbände, auch für den DFB.