22 Millionen Euro. So schwer war der Jackpot, als Werder zum bisher letzten Mal in Dortmund spielen musste. Es war die Begegnung am 34. Spieltag der vergangenen Saison, Werder wäre mit einem Sieg in die Europa League eingezogen. 22 Millionen Euro hätte Werder das für diese Saison zusätzlich eingebracht: mehr TV-Geld, mehr Heimspiele, dazu noch schöne Antritts- und Punktprämien von der Uefa. Nichts wurde daraus. Das schmerzt, erst auf der Mitgliederversammlung vor ein paar Wochen hat Werder-Boss Klaus Filbry daran noch einmal erinnert.

3:2 lag Werder am 20. Mai 2017 nach 68 Minuten vorn, dann nahm ein Drama in drei Akten seinen Lauf: Erst stoppte Sokratis, ausgerechnet ein Ex-Werderaner auch noch, einen Sprint von Fin Bartels, der sonst freie Bahn Richtung Dortmund-Tor gehabt hätte. Das „sichere 4:2“ nannte Bartels die Szene in der Nachbetrachtung. Stattdessen traf nur noch Dortmund, zweimal vom Punkt. Das Einsteigen von Serge Gnabry beim ersten Elfmeter war äußerst ungeschickt, der Elfmeterpfiff völlig korrekt. Was man vom zweiten Pfiff nicht mehr so eindeutig sagen konnte, als Philipp Bargfrede Christian Pulisic im Strafraum berührte.

Dortmund gegen Werder, Werder gegen Dortmund: Es hat eine ganze Reihe von Bundesliga-Duellen in der glorreichen Historie gegeben. Wir blicken auf ein paar spektakuläre Spiele zurück.

1963

Gleich das allererste Duell am allerersten Bundesliga-Spieltag hat auf ewig seinen Platz im kollektiven Gedächtnis der Fußballfans. Am 24. August 1963 waren die Kameras noch gar nicht angeschaltet, da hatte der Dortmunder Timo Konietzka schon ein Tor geschossen – das 1:0 für Dortmund im Weserstadion, das erste Tor der Bundesliga-Geschichte überhaupt – ist bis heute weder auf Film noch auf Foto verewigt. Das Spiel übrigens gewann Werder am Ende noch. 3:2.

1971

So wie am 4. September darf es nach dem Willen der Werder-Fans am Samstag bestimmt gern wieder laufen. Werder gewann 5:1 beim BVB, es ist der bis heute höchste Bremer Sieg in Dortmund. Gespielt wurde damals noch im Stadion Rote Erde. Für beide Klubs waren die 70-er Jahre überwiegend graue Jahre. Für Nostalgiker: Die Bremer Tore schossen Heinz-Dieter Hasebrink, Willi Neuberger, Jürgen Weber, Kalli Kamp und Dieter Zembski. Werder beendete die Saison übrigens auf Platz elf, Dortmund stieg ab.

1984

Freitagabend, Flutlicht, sechs Tore (und aus Werder-Sicht auch noch alle auf der richtigen Seite) – mit 6:0 fegte Werder den BVB im Dezember vom Platz. Dortmund war zu diesem Zeitpunkt also wieder in der Bundesliga, aber noch weit entfernt vom Glanz dieser Tage. Werder dagegen erlebte unter Otto Rehhagel seine Blütezeit und mit ihm ein junger Stürmer, der zum Weltstar werden sollte. Dieser Mann, mit lockigem Haar und dem Namen Rudi Völler, schoss in besagtem Spiel vier Tore, die Treffer vom 3:0 bis 6:0 binnen 27 Minuten, nur unterbrochen von der Halbzeit. Frank Neubarth hatte das 1:0 erzielt, Uwe Reinders das 2:0. Werder wurde am Ende Vizemeister.

1987

Und weil’s so schön war, legte Werder drei Jahre später binnen eines Kalenderjahres gleich noch zwei Kantersiege nach. Im Juni ein 5:0, im September ein 4:0. Das 4:0 zählte schon zur Saison 1987/88, an deren Ende – Werder-Fans werden es wissen – Bremen Meister wurde. In beiden Spielen des Jahres 1987 gegen Dortmund traf übrigens Manfred Burgsmüller doppelt. Burgsmüller, bereits 37 damals, hatte zuvor sieben Jahre lang für Dortmund gestürmt.

2002

Was für eine Party in Gelb-Schwarz. 34. Spieltag, Dortmund ist Tabellenführer, aber noch nicht Meister. Leverkusen (später Sieger gegen Hertha) und die Bayern (später Sieger gegen Rostock) sind Dortmund auf den Fersen, aber der BVB gewinnt – auch wenn es danach zunächst nicht aussieht. Paul Stalteri bringt Werder, das die Saison als Sechster abschließt, schnell mit 1:0 in Führung. Für Dortmund trifft Koller kurz vor der Pause zum 1:1, aber das reicht noch nicht. Und wenn Razundara Tjikuzu nach 70 Minuten das 2:1 für Werder gemacht hätte, wäre es das wohl gewesen für den BVB. Dortmunds Trainer Matthias Sammer reagierte und wechselte Ewerthon ein. Dessen erste Aktion: Das Tor zum 2:1, das Dortmund zum Meister macht.

2008

Das 3:4 aus der vergangenen Saison war schon eine emotionale Achterbahnfahrt, aber auch das 3:3 aus der Saison 2008/2009 bot eine Schlussphase, die es in sich hatte und wie man sie vermutlich noch nicht erlebt hat in der Bundesliga. Nach 88 Minuten führte Dortmund mit 2:1. Dann überschlugen sich die Ereignisse: Claudio Pizarro glich nach 88 Minuten zum 2:2 aus und traf in der 90. Minute auch noch zum 3:2. In der Nachspielzeit sorgte dann Mohamed Zidan, ein Ex-Bremer, für den Dortmunder Punktgewinn.

Die jüngere Vergangenheit

Wenn die 70-er Jahre das Jahrzehnt der Abreibungen für Dortmund waren, dann sind die Jahre ab 2013 bittere Jahre für Werder. Werder gegen Dortmund im Januar 2013: 0:5. Werder gegen Dortmund im Februar 2014: 1:5. Überhaupt hat Werder von den letzten zwölf Duellen elf (!) verloren. Die einzige Ausnahme war das 2:1 kurz vor Weihnachten 2014, als Dortmund – im letzten Jahr unter Klopp – auf Platz 17 überwinterte. In Dortmund, wo Werder nun spielt, gab es zuletzt zehn Niederlagen in Folge. Das ist die krasseste Bremer Negativserie in der Bundesliga-Geschichte.