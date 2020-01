Am Dienstagvormittag stand für die Werder-Profis eine regenerative Einheit auf dem Programm. (nordphoto)

Sportchef Frank Baumann hatte es in seiner Fehleranalyse gesagt: „Wenn man zu viel macht, kann das auch kontraproduktiv sein. Wir haben für uns analysiert, dass wir zu wenig Regeneration hatten.“ Also achtet Werder im Mallorca-Trainingslager nun genau darauf, dass die Spieler viele Erholungsphasen bekommen. Nach dem Testspiel gegen Monza am Montagabend stand am Dienstagvormittag eine regenerative Einheit auf dem Programm, der Nachmittag war frei. Am Mittwoch haben die Profis ganz frei, auch der Sonntagnachmittag war bereits frei.

Bei der Abreise am Freitag wird Werder auf Mallorca insgesamt sieben richtige Trainingseinheiten innerhalb von sieben Tagen absolviert haben. „Vom Training her ist es vielleicht etwas weniger intensiv, aber ein Trainingslager ist immer intensiv. Es gibt auch viele Besprechungen. Du bist 24 Stunden am Tag mit der Mannschaft zusammen, das ist vom Kopf her sehr intensiv“, sagte Davy Klaassen.

Wenn keine Einheit anstehe, habe jeder Spieler sein individuelles Programm, erzählte der Mittelfeldspieler. „Es gibt Behandlungen. Jeder weiß, was am besten ist für seinen Kopf und Körper.“ Dazu gehöre es auch, während der Freizeit im Trainingslager mal Serien zu gucken oder Playstation zu spielen.

Frank Baumann ist sehr wohl bewusst, dass der eine oder andere Fan eher fordern dürfte, dass die Mannschaft in Zeiten des Abstiegskampfes noch mehr trainiert als bisher. „Aber wir werden nicht aktionistisch sein“, betonte der Sportchef. „Es bringt nichts, jeden Tag vier Trainingseinheiten anzusetzen. Freie Tage sind auch dann wichtig, wenn es mal nicht so läuft.“