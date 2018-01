Standards standen für die Werder-Profis im Trainingslager im spanischen Algorfa auf dem Trainingsplan, die Spieleröffnung auch. Und wenn man das Testspiel gegen den holländischen Erstligisten Twente Enschede zum Maßstab nimmt, dann hat sich Werders Trainingsarbeit in den vergangenen sieben Tagen ausgezahlt. Werder gewann gegen den abstiegsgefährdeten Traditionsklub aus dem Nachbarland souverän mit 4:0 (3:0). Und die Tore fielen so, wie sich Cheftrainer Florian Kohfeldt das wünscht.

Beim 1:0 nach nur drei Minuten hatte Twente-Ersatztorwart Joel Drommel noch tüchtig mitgeholfen, als er den Ball nach einem 20-Meter-Schuss von Florian Kainz unter dem Körper durchrutschen ließ. Wie Kainz allerdings halblinks in Szene gesetzt worden war, war planmäßig geschehen – mit einem schönen Diagonalpass von Max Kruse nämlich.

Auch dem 2:0 war ein langer Diagonalpass vorausgegangen – diesmal von Rechtsverteidiger Robert Bauer, Empfänger war Kruse, der den Ball frei vor Drommel in die kurze Ecke schob – 2:0 nach gerade einmal 15 Minuten. Der Start ins Fußballjahr 2018 war Werder hervorragend gelungen.

Der Test gegen Twente, das tags zuvor 1:2 gegen den VfB Stuttgart verloren hatte, brachte einige Erkenntnisse, unter anderem auch die, dass die Standards im neuen Jahr eine Waffe werden könnten. Es war noch keine Viertelstunde gespielt, da hatte Kapitän Zlatko Junuzovic schon zwei Eckbälle gefährlich vors Tor getreten. Nach dem zweiten davon klärte ein Twente-Verteidiger in letzter Sekunde einen Kopfball von Milos Veljkovic auf der Linie (14.).

Twente, obwohl nur Tabellen-16. in den Niederlanden, setzte auf spielerische Mittel, attackierte Werder früh, kam aber trotzdem nicht ins Spiel. Werder-Torwart Jiri Pavlenka blieb nahezu beschäftigungslos.

Bei Werder, das für jede Situation spielerische Lösungen suchte und auch bemerkenswert oft fand, setzte Kohfeldt auf eine 4-3-3-Grundordnung, es fehlten die verletzten und angeschlagenen Thomas Delaney (Muskel), Ole Käuper (Knöchel), Ishak Belfodil (Sprunggelenk) und Aron Johannsson (Knie). Hinten rechts in der Viererkette hatte Robert Bauer den Vorzug vor Theo Gebre Selassie erhalten. Offensiv auf den Flügeln begannen Florian Kainz (links) und Izet Hajrovic (rechts).

Vor allem Kainz hatte mehrere gute Szenen. Nicht nur bei seinem Tor zog er entschlossen in die Mitte. So auch kurz vor der Pause, als er an der Grundlinie in den Strafraum eindrang und von Twente-Verteidiger Hidde Ter Avest gefoult wurde. Max Kruse verwandelte den fälligen Elfmeter souverän zum 3:0 (40.).

Platzverweis für Veljkovic, aber Werder füllt auf

Nach der Pause ging es um einiges gemächlicher zu. Werder blieb spielbestimmend, aber die spektakulärste Szene war zunächst kein weiteres Tor, sondern die Gelb-Rote Karte für Veljkovic, der sich zwei taktische Fouls geleistet hatte. Aber da es sich um ein Testspiel handelte und sich beide Trainer schnell darauf einigten, das Spiel mit 11 gegen 11 fortzusetzen, durfte Kohfeldt Lamine Sané ins Spiel schicken und sein dezimiertes Team wieder auffüllen.

Das war gut für Werder, zementierte die Machtverhältnisse und brachte dann auch noch das vierte Tor des Tages. Der eingewechselte Johannes Eggestein schnappte sich den Ball im Mittelfeld und setzte zum Lauf über 30, 40 Meter an. Aus gut 20 Metern jagte der junge Stürmer den Ball abschließend und unhaltbar ins Tor – 4:0 (78.). Das war der Schlusspunkt hinter einem gelungenen Test, bevor es am nächsten Samstag in der Bundesliga mit dem Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim wirklich ernst wird.

Werder: Pavlenka – Bauer (46. Gebre Selassie), Veljkovic (67. Sane), Moisander (70. Caldirola), Augustinsson (78. Jacobsen) – Bargfrede (46. Gondorf), M. Eggestein, Junuzovic – Hajrovic (70. Vollert), Kruse (70. J. Eggestein), Kainz

Gelb-Rote Karte: Veljkovic (67.)

Tore: 1:0 Kainz (3.), 2:0 Kruse (15.), 3:0 Kruse (40., Foulelfmeter), 4:0 J. Eggestein (78.)