In der Regionalliga Nord geht es am Mittwochabend um drei Punkte. Werders U23 empfängt ab 19 Uhr die Nordlichter aus Flensburg, die im Herbst den Profis im Pokal ein Bein stellen wollen. Damit es nicht so weit kommt, wird Florian Kohfeldt, Chefcoach des Bundesligisten, die Partie als Anschauungsunterricht benutzen. "Ich schaue eigentlich immer die U23, wenn es zeitlich geht", sagte der 35-Jährige. "Ganz unabhängig von Flensburg. Aber jetzt hat es natürlich noch einen zweiten Aspekt dazubekommen. Von daher werden wir in voller Mannstärke auf Platz 11 sein."

In der Tabelle befindet sich Werders Nachwuchs nach sechs Partien mit elf Zählern auf Rang drei, der Kontrahent aus Schleswig-Holstein hat bislang acht Punkte ergattert und Platz acht inne.