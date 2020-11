Auch Werder soll bei der Zukunft des deutschen Fußballs mitreden. (nordphoto)

Man kann es durchaus als gute Nachricht für Werder auffassen: Nachdem die Bremer in der Vergangenheit im deutschen Profifußball eher kritisch beäugt wurden wegen des Polizeikosten-Streits und der Absage des ersten Geisterspiels im März gegen Leverkusen und der Verein in der Folge sehr wenig Solidarität von den anderen Bundesliga-Klubs erfuhr, soll Werder nun mit am Tisch sitzen, wenn es um die Zukunft des deutschem Fußballs geht. Die Zeitung „Bild am Sonntag“ berichtet von einem Treffen vieler Vereine am kommenden Mittwoch im Frankfurter Airport-Club, es ist eine inoffizielle Veranstaltung, die nicht von der Deutschen Fußball Liga (DFL) organisiert wird.

Nach Informationen des WESER-KURIER war Werder frühzeitig über dieses Treffen und die Agenda informiert. Es geht demnach um ein geschlossenes Vorgehen in der Frage der Geisterspiele, um die mögliche Nachfolge von DFL-Chef Christian Seifert und die Führungskrise des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Am Rande soll es auch um das Vorgehen bei der zentralen Frage gehen, wie künftig die TV-Einnahmen unter den Vereinen verteilt werden sollen.

Vier Klubs wurden ausgegrenzt

Weil es besser ist, bei solch wichtigen Themen mit am Tisch zu sitzen, ist davon auszugehen, dass Werder der Einladung folgt und in Frankfurt mit einem Vertreter der Geschäftsführung anwesend sein wird. Neben den Bremern kommen der FC Bayern, Borussia Dortmund, Leipzig, Gladbach und Leverkusen als Initiatoren des Treffens, sowie Vertreter von Schalke, Köln, Hoffenheim, Frankfurt, Freiburg, Wolfsburg, Hertha, Union und des Hamburger SV als einziger Zweitligist.

Interessant ist, dass vier Klubs von diesem Treffen ausgeschlossen wurden: Mainz, Augsburg, Bielefeld und Stuttgart. Diese Vereine stehen hinter einem umstrittenen Positionspapier, das in den vergangenen Wochen in der Liga zirkulierte. Darin wird eine massive Umverteilung der TV-Gelder zugunsten kleinerer Klubs gefordert. Werder Bremen hat sich diesem Papier nicht angeschlossen, sondern vertraut wie die meisten Vereine darauf, dass die DFL-Spitze das Thema gerecht und zukunftsfähig umsetzen wird. Auch deshalb gehört Werder nun nicht zu den ausgegrenzten Vereinen, sondern soll in Frankfurt mit am Tisch sitzen, wenn es um die Zukunft geht.