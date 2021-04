Sportchef Frank Baumann vertraut Trainer Florian Kohfeldt weiterhin voll. (Andreas Gumz)

Kurz vor dem heißen Saisonendspurt steckt Werder Bremen erneut mittendrin im Abstiegskampf. Nach sechs Niederlagen in Folge taumelt die Mannschaft regelrecht durch die Bundesliga. Sportchef Frank Baumann ist dennoch nach wie vor davon überzeugt, dass Florian Kohfeldt der richtige Trainer für den Verein ist. Einen Tag nach der schmerzhaften 0:1-Niederlage gegen Mainz 05 stärkte er dem 38-Jährigen demonstrativ den Rücken.

„Ich habe keine Zweifel daran, dass Florian der richtige Trainer für uns ist“, sagte Baumann im Gespräch mit unserer Deichstube. Natürlich ist auch dem Manager nicht entgangen, dass der Wind am Osterdeich zunehmend rauer wird, dass die Kritik an der Arbeit Kohfeldts deutlich zunimmt. Weil Werder Bremen nach dem Fast-Abstieg im Vorjahr erneut vor tabellarischen Existenznöten steht, fordern immer mehr Fans die Ablösung des Trainers, der sich mit der Mannschaft zum Ziel gesetzt hatte, stabil in der Bundesliga zu bleiben, was vier Spieltage vor dem Saisonende kaum mehr vorstellbar ist. Vielmehr sieht es erneut nach „Zittern bis zum Schluss“ für die Bremer aus.

„Wir unterschätzen die sportliche Situation in keinster Weise, und ich habe die Zuversicht, dass wir mit diesem Trainer und diesem Kader die Klasse halten werden„, betonte Baumann, dessen Vertrauen in Kohfeldt sich auch aus dem letztlich gemeisterten Klassenerhalt im Vorjahr speist: „Florian hat gezeigt, dass er ein guter Trainer ist und schwierige Saisonphasen bewältigen kann.“