In einer Telefonkonferenz haben am Montag die Sportministerinnen und -minister der Bundesländer über eine stufenweise Rückkehr in den Spielbetrieb beraten. Dabei stellte die Sportministerkonferenz (SMK) unter dem Vorsitz von Bremens Sportsenatorin Anja Stahmann der Bundesliga ab Mitte oder Ende Mai Geisterspiele in Aussicht. Die Bundesliga und 2. Bundesliga pausieren derzeit bis mindestens zum 30. April.

„Die Fortsetzung des Spielbetriebes in der Fußball-Bundesliga, ebenfalls vor leeren Zuschauerrängen, wird nach derzeitigem Diskussionsstand ab Mitte oder Ende Mai wieder für vertretbar angesehen„, heißt es in der Mitteilung. „Auf ein genaues Datum haben sich die Ministerinnen und Minister noch nicht festgelegt. Soweit sich die Konzepte bewährten, könne der Spielbetrieb mit zeitlicher Verzögerung auf die Dritte Liga, die Frauen-Bundesliga und den DFB Pokal ausgeweitet werden.“

Strengste hygienische und medizinische Voraussetzungen

Zum einem Beschluss ist die SMK am Montag noch nicht gekommen. Dieser wird jedoch in den kommenden Tagen mit einem sogenannten Umlaufbeschluss erwartet. Das bedeutet, dass alle Länder noch ihre offizielle Zustimmung geben müssen. Dieser Vorgang gilt jedoch als reine Formalie. Mit einem einheitlichen Beschluss wollen die Sportministerinnen und -minister dann am 30. April in ein Gespräch mit Bundeskanzerin Angela Merkel gehen, in dem über weitere Lockerungen im Umgang mit der Corona-Pandemie beraten wird.

Für die Bundesliga bedeutet das, dass sie den unterbrochenen Spielbetrieb Stand jetzt ab Mitte oder Ende Mai wieder aufnehmen und die Saison zu Ende spielen kann. Wenngleich unter strengen Auflagen. „Die Deutsche Fußball-Liga muss dabei strengste hygienische und medizinische Voraussetzungen schaffen, durchsetzen und mit geeigneten Maßnahmen überprüfen“, wird Stahmann in einer Pressemitteilung des Bremer Senats zitiert.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte bereits auf ihrer letzten Vollversammlung Ende März beschlossen, eine Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb einzurichten. Diese soll ein Konzept erstellen, wie sowohl Training als auch Spiele unter Berücksichtigung aller medizinischen Gesichtspunkte durchführbar sind. Dabei geht es unter anderen darum, engmaschige und unabhängige Tests an Spieltagen durchzuführen. Auch werden alle COVID-19-Fälle der Bundesliga und 2. Bundesliga erfasst und zentral dokumentiert.

Keine Fangruppen am Stadion erlaubt

Die SMK hat darauf hingewiesen, dass die Fernsehproduktion bei den Spielen „mit geringstmöglichem Personal und unter strengen hygienischen Auflagen" durchgeführt werden müsse. Die DFL hatte die Vereine in der letzten Vollversammlung bereits angewiesen, für jedes Stadion ein eigenes Konzept zu entwerfen, die das ermöglichen. Dabei geht es nicht nur um die Spieler und Betreuer der beiden Mannschaften, sondern auch um Journalisten und die für die Organisation eines Spiels zuständigen Personen.

Ein Problem von Geisterspielen könnte sein, dass zwar keine Zuschauer in den Stadien zugelassen sind, diese sich aber dennoch außerhalb der Spielstätten aufhalten könnten. Auch dafür nimmt die SMK die Deutsche Fußball Liga in die Pflicht. „Die DFL sowie die Vereine müssten zudem ihren Beitrag leisten, dass sich bei Geisterspielen „auch im Umfeld der Stadien keine Fangruppen“ sammeln", heißt es in der Mitteilung.

Das war der Grund für die Absage des ersten in Bremen geplanten Geisterspiels. Mitte März sollte die Partie Werder gegen Leverkusen ohne Zuschauer stattfinden. Da jedoch zahlreiche Fans angekündigt hatten, sich am Weserstadion versammeln zu wollen, sagte Innensenator Ulrich Mäurer das Spiel ab. „Wir müssen alles tun, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen“, begründete Bürgermeister Andreas Bovenschulte den Beschluss.

Werder will sich nicht äußern

Jetzt scheint die Durchführung von Geisterspielen möglich, wie die Stellungnahme der SMK zeigt. Für den Fußball ist das eine gute Nachricht – und damit natürlich auch für Werder. Ein Abbruch der derzeit unterbrochenen Saison hätte für die Bundesligisten einen ökonomischen Schaden von rund 750 Millionen Euro zur Folge haben können. Allein durch den Wegfall der Fernsehgelder für die verbleibenden neun Spieltage würden demnach 370 Millionen Euro fehlen. Weiterer finanzielle Schaden entstünde durch zurückgeforderte Sponsoren- und entgangene Eintrittsgelder.

Werder wollte sich zu der Mitteilung der SMK auf Anfrage nicht äußern. Da es noch keinen offiziellen Beschluss gibt, gibt es auch nichts zu kommentieren. Am Donnerstag steht die nächste Vollversammlung der DFL an, im Anschluss dürfte es am Nachmittag ein Statement des Präsidiums geben, in dem der Vorsitzende Christian Seifert Stellung nimmt.

An den Bedingungen des Trainingsbetriebs hat sich noch nichts verändert. Die Mannschaft von Florian Kohfeldt übt weiterhin nur ein Kleingruppen von maximal bis zu vier Spielern auf den Plätzen am Weserstadion. Richtiger Fußball ist so kaum möglich. Die Aussicht, die Saison doch noch zu einem regulären sportlichen Ende zu bringen, dürfte die Laune der Profis verbessern.