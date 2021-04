Frank Baumann wolle sich erst am Sonntagmittag zur Niederlage gegen Berlin äußern, hieß es. (Carmen Jaspersen /dpa)

Frank Baumann schaute noch kurz hoch, zuckte mit den Schultern und verschwand dann wortlos in einem der beiden Mannschaftsbusse des SV Werder Bremen. Nach der 1:3-Pleite beim 1. FC Union Berlin wollte der Sportchef nicht mit Journalisten sprechen, hatte auch sämtliche Interview-Anfragen der TV-Sender abgesagt.

Und so blieb die Vertrauensfrage, gestellt von Trainer Floran Kohfeldt höchstpersönlich auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, unbeantwortet. Baumann wolle das Spiel erst sacken lassen, hieß es aus der Werder-Medienabteilung. Am Sonntagmittag will er sich dann äußern.

Was bis dahin passiert, ist offen. Erstmal saß Baumann im Bus nach Bremen – gemeinsam mit Kohfeldt. Der hatte zuvor im sich immer mehr zuspitzenden Abstiegskampf einen Rücktritt ausgeschlossen und die Club-Führung indirekt aufgefordert, ihm entweder noch einmal klar das Vertrauen auszusprechen oder aber den Laufpass zu geben: „Ich bin in diesem Sommer seit 20 Jahren bei Werder Bremen, ich habe eine große Verbundenheit zu diesem Verein. Ich werde kämpfen und alles tun, um den Klassenerhalt zu schaffen. Wenn mir aber jemand sagen sollte, das jetzt ein anderer Impuls nötig wäre, dann bin ich Werderaner, dann soll man das mit mir besprechen.“

Bisher galt Kohfeldt als unantastbar. Trotz der vergangenen Saison, die beinahe schon in die Zweite Liga geführt hatte. Trotz der aktuellen Niederlagenserie, die vor dem Union-Spiel schon sechs Spiele andauerte und nun um ein weiteres verlängert worden war. Dass Baumann danach einen weiten Bogen um Journalisten machte, zeigt jedoch, dass er nicht gewillt war, dass noch drei Tage zuvor nach der 0:1-Pleite gegen Mainz 05 abgegebene Jobversprechen für Kohfeldt zu erneuern. Es ist das erste Mal überhaupt in der Zusammenarbeit zwischen Baumann und Kohfeldt, dass so etwas wie ein Spalt zwischen den Beiden entsteht. Wie breit dieser Spalt schon ist, werden Baumanns Aussagen am Sonntag zeigen.

Kohfeldt weiß, dass es eng wird für ihn. Seinen Interview-Auftritten nach dem 1:3 fehlte jede Selbstsicherheit, jede Überzeugung. Für die Leistung in Berlin machte er sich gerade („Ich nehme mich da in die Verantwortung. Ich bin ein Teil davon, dass wir so schlecht gespielt haben“), wirkte dabei angeschlagen. Einen innerlichen Schlussstrich unter seine 20 Jahre beim SV Werder hat er aber nicht gezogen: Das „Wir“, das er nutzt, ist für ihn immer noch ein Werder Bremen mit Florian Kohfeldt, nicht ohne ihn: „Wir stecken in einer sehr schlechten Situation, die wir mit aller Macht bekämpfen müssen. Es muss schleunigst und schnellstens etwas in der Leistung verändert werden, damit wir wieder Punkte holen. Sonst sind wir chancenlos.“