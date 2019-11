Es wird eine lange Vorbereitung, denn erst am kommenden Sonntag (18 Uhr) muss Werder in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg ran. Es bleibt also genügend Zeit, um um die jüngsten Fehler zu sprechen und sich somit möglichst optimal auf die Partie einzustellen. bevor auf dem Platz jedoch gearbeitet wird, ist der Kapitän gefordert. Niklas Moisander steht den Journalisten ab 13 Uhr in einer Medienrunde zur Verfügung, der verletzte Finne dürfte einerseits über seine Auszeit, aber vor allem über die Vertragsverlängerung sprechen, die am Montag bekannt gegeben wurde.

Ab 14.30 Uhr sind die Profis dann auch sportlich gefordert. Trainer Florian Kohfeldt bittet zur ersten Einheit der noch jungen Woche. Nach derzeitigem Stand lohnt sich der Weg für Fans zum Weserstadion, die Profis üben öffentlich.