Gegen Frankfurt stand Tahith Chong zum zweiten Mal in Werders Startelf. Trainer Florian Kohfeldt bescheinigte dem Flügelstürmer nach der Partie eine ordentliche Leistung. (nordphoto)

Seit Werder in fast leeren Stadien spielt, fällt so richtig auf, wie viel Florian Kohfeldt während einer Partie mit seinen Spielern spricht. Auch beim 1:1 in Frankfurt trat Werders Trainer an der Seitenlinie gewohnt lautstark auf – und hatte dabei in der ersten Hälfte meistens einen Adressaten: Tahith Chong. Bei seinem zweiten Startelfeinsatz für Werder spielte der 20-Jährige auf der rechten Angriffsseite und damit direkt vor Kohfeldt. „Der Junge hatte das Pech, dass er auf meiner Seite gespielt hat. Deshalb hat er viel gehört“, sagte der Coach und grinste. Das müsse aber nicht heißen, dass er unzufrieden mit Chong gewesen sei. „Es war eine ordentliche Leistung.“

Viele Werder-Fans hatten gespannt auf Chongs nächste Startelfchance gewartet. In der Saisonvorbereitung war die Leihgabe von Manchester United mehrmals durch ungeheure Schnelligkeit und Dribbelstärke aufgefallen. Beim Testspiel gegen St. Pauli (4:1) glänzte Chong am 7. Oktober dann nochmals mit zwei Treffern. Der späte Lohn dafür: Er rückte gegen Frankfurt für den verletzten Niclas Füllkrug in die Startelf. Dabei musste er erfahren, dass es in der Bundesliga ganz anders zur Sache geht als im Training oder in Testspielen. In mehreren Zweikämpfen wurde Chong von seinen erfahrenen Gegenspielern abgekocht. Er gab nur einen Torschuss ab, der eher ungefährlich war.

Zu lange gezögert

Und trotzdem hätte er der Matchwinner werden können. In der 56. Minute klaute Chong seinem Gegenspieler Makoto Hasebe an der Mittellinie den Ball und hatte freie Bahn zum Tor. Eine Szene, wie gemacht für den pfeilschnellen Flügelstürmer, doch Chong ließ sich von Hasebe noch ausbremsen, weil er mit dem Abschluss zu lange zögerte. „Bei dem Konter hätte er natürlich mit dem rechten Fuß abschließen müssen. Da war er eigentlich schon weg, lässt den Gegenspieler dann aber noch mal kommen“, schilderte Kohfeldt. Es hätte das 2:0 für Werder und damit der fast sichere Sieg sein können. Kurz darauf wurde Chong ausgewechselt. Kohfeldt bilanzierte nach der Partie: „Tahith war mit Sicherheit verbessert im Defensivverhalten, daran haben wir viel gearbeitet, auch mit Videoanalysen. Offensiv hat er manchmal noch einen Kontakt zu viel genommen und nicht immer das richtige Timing mit den Mitspielern gehabt.“

Werders Verantwortliche betonen immer wieder, dass Chong sehr wissbegierig sei und schnell lerne. Sein Defensivverhalten, anfangs der große Kritikpunkt, wird auch tatsächlich besser. Die überraschenden Offensivszenen, für die Werder Chong geholt hat, blieben gegen Frankfurt dagegen aus. Es ist eben Geduld gefragt. Bei Manchester United spielte der 20-Jährige nur selten, in Bremen soll er sich nun erstmals konstant auf hohem Niveau behaupten. Die Anlagen dafür bringt Chong zweifellos mit. Spieler mit solch einem Tempo gibt es auch in der Bundesliga selten. Gegen Frankfurt war Chong laut Statistik mit einer erreichten Höchstgeschwindigkeit von 33,7 km/h der schnellste Akteur auf dem Platz.

Beim seinem Startelfdebüt gegen Hertha (1:4) war ebenfalls niemand schneller gewesen als der niederländische U 21-Nationalspieler (33,1 km/h). Auf das nötige Tempo ist bei Chong also Verlass, an anderen Qualitäten wie dem Zweikampfverhalten und der Ruhe im Abschluss muss er noch arbeiten. Florian Kohfeldt sieht Chong jedenfalls auf dem richtigen Weg: „Seine Leistung war absolut okay, er wird sich weiterentwickeln.“