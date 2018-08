"Für uns als Nordlichter ist es ein Traumlos", sagt Michael Peetz, Co-Trainer des SC Weiche Flensburg 08, im Gespräch mit dem NDR. Und auch die Verantwortlichen von Werder Bremen werden sich nicht über den Gegner in der zweiten Runde des DFB-Pokals beschweren: Einerseits stellen die Flensburger, die in der Regionalliga Nord im Alltag sonst gegen Werders U23 spielen, sportlich eine vergleichsweise niedrige Hürde dar. Andererseits bedeutet das Nordduell für viele Anhänger wohl eine kürzere Anreise als noch nach Worms in der ersten Runde.

Aber wohin geht die Reise letztendlich überhaupt? Laut NDR ist das noch offen. Im Manfred-Werner-Stadion, der üblichen Spielstätte der Flensburg, werde die Partie aber wohl nicht ausgetragen. Eine Stadionkapazität von lediglich 3500 Plätzen und das fehlende Flutlicht sprechen gegen ein "richtiges" Heimspiel, wenn es am 30. und 31. Oktober zu den Spielen der 2. Pokalrunde kommt. Noch dazu bestünden Unklarheiten im Sicherheitskonzept. Als Alternativen ins Spiel gebracht werden Kiel, Lübeck – und auch Hamburg, für die richtige Nordderby-Atmosphäre.

