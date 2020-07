Es ist eines der großen Rätsel der neuen Saison. Wenn irgendwann tatsächlich wieder Zuschauer ins Stadion dürfen, wie genau soll das dann eigentlich aussehen? Und wer kommt letztlich in den Genuss eines Besuchs, wenn es doch mehrere Interessenten für das ersehnte Live-Erlebnis gibt? Die Deutsche Fußball Liga (DFL) bastelt aktuell fleißig an einer Rückkehr der Fans in die Arenen, jüngst hat der Ligaverband allerdings auf die zuständigen Gesundheitsbehörden vor Ort verwiesen. Diese müssen die lokalen Konzepte der Vereine freigeben, wie die DFL jetzt mitteilte und damit den Vorgaben des Bundesministeriums für Gesundheit entsprach.

Wie auch immer die Entscheidung am Ende aussehen und vor allem wann sie fallen wird, Werder hat sich bereits auf den Ernstfall vorbereitet. „Wir werden jetzt zeitnah in den Dauerkartenverkauf gehen und keine Preiserhöhung vornehmen“, kündigte Geschäftsführer Klaus Filbry jetzt an. „Auch die Reduzierung der Mehrwertsteuer wird inkludiert sein.“

Mehrkosten werden erstattet

Somit ist zumindest die Preisfrage geklärt. Bleibt noch das Lotteriespiel um den Einlass. „Es wird so sein, dass wenn wieder Spiele mit Teilzuschauern machbar sind – davon gehen wir aus, dass das in der neuen Saison so sein wird –, dann werden die Menschen, die ins Stadion kommen, unter den Dauerkartenbesitzern ausgelost. Da wird es ein faires Verfahren geben“, sagte Filbry. Das wiederum bedeutet allerdings auch, dass nicht alle Ticketinhaber bei jedem Heimspiel zum Zuge kommen werden. Folglich werden zunächst Kosten für Leistungen erhoben, die es dann später gar nicht gibt. Doch auch diesbezüglich hat Werder einen Plan. „Diejenigen, die nicht zum Zuge gekommen sind, haben dann entweder direkt die Möglichkeit, über die Spieltags- und Ticketbörse ihr Geld zurückzubekommen oder am Ende der Saison die fällige Summe in kompletter Höhe. Das ist, glaube ich, eine sehr faire und transparente Lösung.“