Die Stadt Bremen hat mit Verärgerung auf die Pläne des SV Werder reagiert, die Ostkurve im Weserstadion umbauen zu wollen (MEIN WERDER berichtete). "Wir sind sehr überrascht", sagte der Sprecher des Wirtschaftsressorts, Tim Cordßen, im Gespräch mit MEIN WERDER. "Wir haben von Plänen auch erst aus der Zeitung erfahren. Eigentlich läuft so etwas andersherum: Erst werden die Gesellschafter informiert, dann die Öffentlichkeit."

Die Stadt Bremen ist wie der SV Werder zur Hälfte an der Bremer Weserstadion GmbH beteiligt. "Die Zusammenarbeit läuft auch eigentlich ganz gut und vertrauensvoll, in diesem Fall aber nicht", sagte Cordßen. Und weiter: "Die in der Berichterstattung wiedergegebenen Überlegungen von Herrn Hess-Grunewald für die Ostkurve sind von Werder Bremen bisher nicht im gemeinsamen Aufsichtsrat der Stadiongesellschaft thematisiert worden. Uns liegen also weder inhaltlich noch was die finanziellen Auswirkungen betrifft, auch nur einigermaßen fundierte Informationen vor."

"Ganz andere Baustellen"

Hubertus Hess-Grunewald, Geschäftsführer und Vereinspräsident des SV Werder, hatte am Dienstag im Gespräch mit MEIN WERDER bestätigt, dass der Verein die Osttribüne umgestalten wolle. Derzeit befinden sich im Unterrang 7500 Stehplätze und im Oberrang 3000 Sitzplätze. In Zukunft, so Hess-Grunewald, könnten im Osten des Stadions rund 13.000 Werder-Fans stehen. "Ich verstehe, dass solch eine grün-weiße Wand Charme hätte", sagte Cordßen am Mittwoch, erteilte den Plänen aber eine Absage: "Erst kommt die Pflicht, dann die Kür. Wir haben zusammen mit Werder im Moment ganz andere Baustellen im Weserstadion. Und die gehen vor!"

Zum Beispiel die prekäre finanzielle Lage der Stadion-Gesellschaft. Nach Informationen von MEIN WERDER fehlen allein im Geschäftsjahr 2018/2019 knapp drei Millionen Euro. Die Stadt wird ihren Anteil, der bei rund einer Million Euro liegt, durch einen Kredit der Bremer Wirtschaftsförderung begleichen. Die Tilgung dieses Kredits wird für das Geschäftsjahr 2018/2019 ebenso ausgesetzt wie die Tilgung eines bereits bestehenden Kredits.

Diskussionsthema: Stadionname

Die finanziellen Probleme sind entstanden, weil der Energieversorger EWE sein Engagement bei Werder deutlich reduziert hat und unter anderem die Namensrechte am Weserstadion zurückgegeben hat. Die Stadt werde nun aber nicht auf einen sofortigen Verkauf der Namensrechte an einen Sponsor drängen, erklärte Cordßen. "Wir wissen, wie sensibel das Thema ist", sagte der Sprecher des Bremer Wirtschaftsressorts. "Wir wollen den Namen Weserstadion erhalten und zunächst alle anderen Möglichkeiten ausschöpfen. Wir tragen gemeinsam die Verantwortung am Weserstadion, und dazu bekennen wir uns auch jetzt."

Neben den finanziellen Problemen beschäftigt die Stadt nach wie vor die ungelöste Situation im Gästeblock, der sich im Oberrang der Westtribüne des Weserstadions befindet. "Wir erwarten, dass da jetzt eine dauerhafte Lösung gefunden wird", sagte Cordßen. "Das Spiel gegen den Hamburger SV hat noch mal deutlich gezeigt, dass da was passieren muss." Im Nordderby Ende Februar hatten Fans des Hamburger SV massenhaft Pyrotechnik gezündet und Gegenstände auf die Werder-Fans im Bereich unter ihnen geworfen. Zur Saison 2018/2019 hat Werder deshalb weitere Sicherheitsmaßnahmen angekündigt, unter anderem sollen die Gästefans noch gründlicher kontrolliert werden. Außerdem soll ein Netz vor dem Gästeblock im Oberrang dafür sorgen, dass Zuschauer und Gegenstände nicht auf die Zuschauer im Unterrang fallen können.