Immer engagiert an der Seitenlinie: David Wagner hat dem FC Schalke 04 als Trainer ein neues Gesicht gegeben. (nordphoto)

Schalke erfindet sich nach einer desaströsen Saison unter Baumeister David Wagner gerade neu und zählt in einigen Aspekten zum Besten der Liga. Das Offensivspiel kann mit der rasanten Entwicklung aber noch nicht mithalten - und der Schlüsselspieler ist Hoffnungsträger und Schwachstelle zugleich.

Das sind Schalkes Stärken:

Nach einer gruseligen letzten Saison hat sich auf Schalke so ziemlich alles verändert: Neuer Trainer, neues Trainer- und Betreuerteam, neuer Technischer Direktor, neuer Kapitän, neue Hierarchie. Vor allem aber hat ein neuer Geist Einzug gehalten. In Gelsenkirchen wird wieder miteinander, statt gegeneinander gearbeitet. Ausgangspunkt und Initiator der neu gelebten Gemeinsamkeit ist David Wagner. Ähnlich wie Florian Kohfeldt bei Werder ist Wagner auf Schalke nicht „nur“ Trainer der Lizenzspielermannschaft, sondern stieß und stößt auch im Hintergrund wichtige Entwicklungen an.

In der Arbeit mit seiner Mannschaft hat sich Wagner ganz klassisch zunächst dem Spiel gegen den Ball gewidmet. Wagner hat auf seinen Stationen zuvor schon gezeigt, wie gut er seinen Mannschaften seine Idee vom Pressing und Gegenpressing vermitteln kann und führt das nun auch in Gelsenkirchen fort. Schalke hat sich unter ihm zu einer der besten Pressingmannschaften der Liga entwickelt. Wagner geht dabei sehr pragmatisch vor: Der Fokus liegt auf klassischen Kettenmechanismen, auf sehr intensiver Laufarbeit und letztlich auch auf vielen Zweikämpfen. In den Kategorien „Sprints“, „Intensive Läufe“ und „Gewonnene Zweikämpfe“ liegt Schalke jeweils unter den Top drei der Liga, die Mannschaft kann extrem fordernd sein für jeden Gegner.

Im Pressing wird das Zentrum so gut es geht verriegelt. In der Regel in einem 4-2-3-1 oder, falls Wagner mit einer Dreierkette spielen lässt, in einem 3-1-4-2. Markenzeichen bleibt die massive Besetzung der Mitte mit mindestens zwei Sechsern oder zwei Spielern im Halbraum plus einem Sechser dahinter. Der Gegner soll früh auf die Flügel gelenkt werden und nur dort aufbauen dürfen, danach greifen die gelernten Abläufe: Der jeweils ballnahe Spieler baut Druck auf, dahinter wird jeweils eine Position zum Ball durchgeschoben.

Dieses Durchsichern der gesamten Mannschaft führt zu einer permanenten Kompaktheit in Ballnähe und beugt einer Schwachstelle des ballorientierten Verteidigens vor: Es gibt klare Zuständigkeiten in der Pressingauslösung und den Folgeaktionen. Dadurch gibt es weniger Zuordnungsprobleme in hohen Zonen und der Gegner kann sich so nicht leicht lösen. Stattdessen sind die kurzen Anspielstationen zugestellt und durch das aggressive Rückwärtspressing der zuvor überspielten Angreifer plus unter Umständen noch Spielern, die je nach Gelegenheit mit Tempo aus ihrer Position auf den Ballführenden schießen, geht die Jagd auf den Ball so richtig los. Hat sich der Gegner doch bis an oder um den Strafraum gespielt, kann Schalke aber auch seine eigenen Sechzehner hartnäckig verteidigen.

Wagner lässt sich dabei durchaus auf den Gegner ein und greift zu bisweilen ungewöhnlichen Maßnahmen: So darf der schwächere gegnerische Innenverteidiger gerne andribbeln und mit dem Ball am Fuß ins Mittelfeldzentrum aufrücken, um ihn dann von allen Seiten zu attackieren. Oder Wagner „opfert“ einen Spieler für eine sehr spezielle (Pressing-)Aufgabe wie Weston McKennie gegen Mainz.

Nach Ballgewinnen soll es dann schnell und vor allen Dingen schnörkellos nach vorne gehen. Entweder über schnelle Verlagerungen aus der umkämpften - und mit Schalker Spielern aus der Pressingsituation überladenen - Seite oder aber mit einem direkten Zuspiel in die Spitze. Dann greifen die Klatsch-Steil-Elemente, wenn Guido Burgstaller den Ball festmacht und dann auf einen Mitspieler mit Tempo ablegt. Dieses vorbereitende Muster ist immer wieder zu sehen, erst von da an startet gewissermaßen der Angriff so richtig.

Schalkes Konter zeichnen sich durch ein ordentliches Tempo und auch durch Durchbrüche über die Flügel aus. Anders als andere Teams verzichtet die Mannschaft dann aber darauf, viel zu flanken, sondern spielt die Angriffe in der Regel flach aus. Zwar hat Schalke nicht die Fülle an Torchancen wie andere Teams, zeigt sich vor dem gegnerischen Tor aber doch einigermaßen abschlussstark. Was insbesondere auch für die Standards gilt. Schon fünf Tore nach einem ruhenden Ball - und darunter nur ein Elfmeter - sind der Spitzenwert der Liga.

Das sind Schalkes Schwächen:

So gut die Entwicklung im Spiel gegen den Ball voranschreitet, so problematisch bleibt bisher das Ballbesitzspiel. Schalke hat noch einige Probleme damit, einen tiefer stehenden Gegner auseinanderzuspielen und zu Torchancen zu kommen. Lediglich neun Tore aus dem „freien Spiel“ heraus sind unterer Bundesligadurchschnitt. Im Mittelfeld fehlt es definitiv an flächendeckender Kreativität, um die strukturellen Schwierigkeiten über das Können Einzelner abzufangen.

Schalke entwickelt das nötige Tempo fast ausschließlich in seinen Kontersituationen und da durch seine Mittelfeldspieler oder den Neuzugang Benito Raman. Die restlichen Angreifer sind dagegen eher langsam und schwerfällig, wenngleich Mark Uth auch als Passspieler immer mal wieder auffällt. Aber die Konter werden oft über die zweite Welle abgeschlossen, die Angreifer bringen schlicht nicht die nötige Geschwindigkeit mit, um selbst zum Tor zu ziehen oder sitzen häufig auf der Bank, wie Raman. Was im Umkehrschluss auch eine Erklärung für die Tatsache ist, dass bisher lediglich Nachwuchshoffnung Ahmed Kutucu ein Stürmertor gelang. Burgstaller, Uth und Raman sind nach elf Spieltagen und insgesamt fast 1400 Spielminuten noch ohne Saisontor.

Nach einem sehr soliden Start und nur einem Spiel mit mehr als einem Gegentor überhaupt (beim 0:3 gegen die Bayern) gab es zuletzt eine regelrechte Flut an Gegentreffern. In vier der letzten fünf Spielen kassierte Schalke mindestens zwei, zuletzt gegen Düsseldorf sogar drei Gegentore. Das Problem: Es ist kein klares taktisches Mister zu erkennen, das Wagner schnell und geräuschlos abstellen könnte. Schalke nahm Tore nach Standards, nach Kontern, aus dem freien Spiel hin, leistete sich bis dahin ungeahnte individuelle Fehler. Es fehlt offenbar noch ein wenig an der nötigen Stabilität und auch Cleverness, zudem waren die Gegner in der Startphase der Saison entweder aus dem Tabellenkeller oder aber noch auf der Suche nach sich selbst.

Das ist der Schlüsselspieler:

Alexander Nübel ist als neuer Kapitän der Kopf der Mannschaft und erster Ansprechpartner für Wagner. Aber kein anderer Spieler verkörpert die Schalker Wiederbelebung so eindrucksvoll wie Amine Harit. Der Marokkaner war in der letzten Saison kaum integriert und ein Schatten seiner selbst, unter Wagner und als zentrale Figur des Schalker Offensivspiels blüht Harit aber richtig auf. Fünf Tore und schon acht Scorerpunkte machen ihn auf dem Papier zu einem er besten Anreifer der Liga, für Schalke ist Harit aber auch in den vielen kleinen Momenten abseits des Tores unglaublich wertvoll: Harit ist perfekt darin, sich nach einem Ballgewinn aus den engen Situationen zu lösen und einer vertrackten Spielsituation mit einem Schlenker eine völlig neue Richtung zu geben. Er reißt damit Räume auf, die vorher verbarrikadiert waren, ist mit seinen Tempodribblings eine echte Waffe und auch gegen den Ball plötzlich emsig und zuverlässig. Harit ist Schalkes Schlüsselspieler - im Umkehrschluss aber auch eine vergleichsweise leicht auszumachende Schwachstelle: Ist Harit zu kontrollieren, ist die Hälfte der Schalker Offensive lahmgelegt.