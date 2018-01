1:0 nach 25 Minuten geführt. Bis zur 63. Minute ein 1:1 gehalten. Nach 74 Minuten dann zum 2:2 ausgeglichen – Werder machte über weite Strecken einen sehr guten Eindruck an diesem Sonntagnachmittag in München, aber dann reichte die zweite starke Aktion von Robert Lewandowski, um die Bayern gewinnen zu lassen. Eine Hereingabe von Thomas Müller köpfte Lewandowski, der auch schon den Treffer zum 2:1 für Bayern gemacht hatte, zum 3:2 ins Werder-Tor. Da Müller danach auch noch das 4:2 machte, sah das Ergebnis am Ende deutlich klarer aus, als das Geschehen auf dem Platz tatsächlich gewesen war.

Werder setzt damit seine Horror-Serie gegen die Bayern fort. 17 Mal in Folge haben sie nun in einem Pflichtspiel gegen die Bayern verloren. Damit bleibt das 0:0 vom 11. September 2010 der letzte Punktgewinn gegen die Münchner. Damals standen bei Werder unter anderem noch Tim Wiese, Torsten Frings, Aaron Hunt und Marko Arnautovic auf dem Platz. Um ein Haar wären Jerome Gondorf, der das 1:0 für Werder geschossen hatte, oder Max Kruse, der beide Werder-Treffer vorbereitet und überhaupt stark gespielt hatte, die neuen Helden gewesen.

So aber gab es außer Lob und Anerkennung für Werder nichts. Werder bleibt Drittletzter in der Tabelle, der Rückstand auf die rettenden Plätze beträgt vier Punkte.

Bayern ineffektiv, Werder engagiert

Werder hatte das von Beginn an sehr gut gemacht. Bayern-Trainer Jupp Heynckes hatte sich für die größtmögliche Offensiv-Power entschieden und hinter Sturmspitze Robert Lewandowski eine Vierer-Reihe bestehend aus Arjen Robben, James, Thomas Müller und Franck Ribery gestellt. In der zweiten Halbzeit kam dann auch noch Arturo Vidal für Javi Martinez. Werder-Trainer Florian Kohfeldt hatte seine Mannschaft auf drei Positionen im Vergleich zum Rückrunden-Auftakt umgebaut: Für Theo Gebre Selassie verteidigte Robert Bauer, Jerome Gondorf begann an Stelle von Ishak Belfodil. Thomas Delaney kehrte nach überstandener Muskelverletzung in die Startelf zurück, Florian Kainz blieb dafür draußen.

Vor allem vor dem Flügelspiel der Bayern hatte Kohfeldt gewarnt. Tatsächlich versuchten es die Münchner über Ribery (links) und Robben (rechts), gefährlich wurden sie aber nur über Ribery, mit dem Robert Bauer, der früh die Gelbe Karte sah (5.) und zur Pause gegen Gebre Selassie ausgewechselt wurde, Probleme hatte. Gut für Werder: Wirklich effektiv war das Spiel der Bayern über Außen nicht. Bis zum ersten gefährlichen Torabschluss dauerte es fast bis zur Pause.

Zu diesem Zeitpunkt führte Werder mit 1:0. Nicht unverdient, weil Werder vor dem Treffer auch schon die andere Top-Chance des Spiels gehabt hatte. Nach schöner Hereingabe von Ludwig Augustinsson hatte Kruse den Ball aus gut zehn Metern an den Pfosten geköpft (7.). Auch am Bremer Tor war Kruse beteiligt. Bauer hatte auf rechts zu Maximilian Eggestein gespielt, der sich im Zweikampf prima behauptete und zu Kruse weiterleitete. Kruse spielte den Ball punktgenau in den Raum zu Jerome Gondorf, der schneller war als Joshua Kimmich und den Ball an Sven Ulreich vorbeischob – Werder führte nach 25 Minuten.

Flanken und hohe Bälle ebnen Bayern den Weg

Den Bayern fiel danach nicht wirklich viel ein. Vor allem über 40-, 50-Meter-Pässe von Jerome Boateng in die Spitze kamen die Bayern vors Werder Tor. So auch beim Ausgleich kurz vor der Pause. Der Treffer ging auf das Konto von Innenverteidiger Milos Veljkovic, der sich verschätzte und damit nicht mehr vor Torschütze Thomas Müller klären konnte – 1:1 (41.). Es war ein bitterer und billiger Gegentreffer, weil Werder zuvor deutlich schwierigere Situationen gut verteidigt hatte.

Nach der Pause ging es dann hin und her. Lewandowskis 2:1 nach James-Eckball glich Niklas Süle mit einem Eigentor nach Kruse-Eckball aus. Werder stand zwar unter Druck, setzte aber immer wieder zu Entlastungsangriffen an. Selbst nach Lewandowskis Treffer zum 3:2 ließ Werder nicht locker. Ulreich klärte glänzend gegen einen Schuss von Zlatko Junuzovic. Erst das 4:2 von Müller raubte Werder die letzte Hoffnung auf einen zählbaren Erfolg.