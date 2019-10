Zurück auf dem Platz: Yuya Osako hat seine Oberschenkelverletzung überwunden. (nordphoto)

Allzu lange brauchte Yuya Osako nicht, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Mehr als sechs Wochen lang hatte Werders Offensivspieler wegen einer Oberschenkelverletzung gefehlt, am Mittwoch gab er sein Comeback. In der 68. Minute wurde Osako gegen Heidenheim eingewechselt. Wenig später köpfte er schon knapp am Tor vorbei und spielte dann noch einen Traumpass auf Josh Sargent, den dieser nicht nutzen konnte. „Das Spiel war maßgeschneidert für ihn. Er konnte unter Wettkampfniveau spielen in einem Spiel, in dem es nicht mehr das große Hin und Her gab“, sagte Trainer Florian Kohfeldt nach dem Abpfiff.

Als Osako kam, war die Partie beim Stand von 4:1 für Werder längst gelaufen, doch der 29-Jährige zeigte, dass wieder mit ihm geplant werden kann. Mit vier Treffern und einer Torvorlage in fünf Pflichtspieleinsätzen ist der Japaner immer noch Werders Topscorer, ohne ihn gab es keinen Sieg. Osako ist also sehr wichtig für die Mannschaft, so wichtig sogar, dass er selbst entscheiden kann, ob er am Sonnabend gegen Freiburg in der Startelf steht. „Ich werde das eng mit Yuya besprechen. Wenn er sich 60, 70 Minuten zutraut, wird er spielen“, erklärte Kohfeldt. Wenn er lieber kürzer spielen möchte, sitzt Osako erst einmal auf der Bank. „Dann ist er vielleicht die Lösung unserer Jokerprobleme“, sagte Kohfeldt.