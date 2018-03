Spielpraxis gesammelt, Erfolgserlebnis mitgenommen: Die zweite Partie des Länderspiel-Doppelpacks lief für Josh Sargent und die U20 der US-Nationalmannschaft deutlich besser als das erste Aufeinandertreffen. Am Mittwoch noch konnten sich die favorisierten Franzosen mit 2:0 durchsetzen, diesmal hatten die USA das bessere Ende für sich: Ein knappes, aber nicht unverdientes 1:0 stand am Ende auf dem Spielberichtsbogen. Sargent lief von Beginn an als zentraler Stürmer im 4-3-3-System der US-Boys auf. Das Tor des Tages erzielte Teamkollege Justin Rennicks, der in der zweiten Hälfte eingewechselt wurde.