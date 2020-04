Startet Werder mir einer englischen Woche in den Mai? Noch herrscht am Weserstadion Ruhe. (nordphoto)

Das in Sachen Deutscher Fußball-Liga (DFL) gewöhnlich gut informierte „kicker-Sportmagazin“ berichtet an diesem Wochenende von einem Masterplan über die Fortsetzung der ersten und zweiten Bundesliga. Wichtig: Offiziell ist dieser Plan nicht. Es spricht aber viel dafür, dass dieses Szenario von den 36 Vereinen und vom Ligapräsidium so durchgespielt wurde.

Demnach soll der Spielbetrieb am ersten oder zweiten Mai-Wochenende mit dem 26. Spieltag wieder aufgenommen werden, mit Geisterspielen ohne Zuschauer. Voraussetzung dafür wäre aber, dass die Gesundheitsbehörden und die Politik dies bundesweit erlauben.

Auch Relegation wäre noch im Juni

Die 36 Klubs der ersten und zweiten Bundesliga wollen die ausstehenden neun Spieltage dann größtenteils ohne englische Wochen bis zum 30. Juni austragen. Gleich nach dem 26. Spieltag soll unter der Woche die verschobene Partie Bremen gegen Frankfurt nachgeholt werden - es ist derzeit das einzige Nachholspiel. An den folgenden Wochenenden soll die Saison mit den Spieltagen 27, 28, 29 und so weiter fortgesetzt werden. Je nach Starttermin wäre dadurch laut kicker nur eine englische Woche nötig, um die Saison inklusive der Relegation bis zum 30. Juni abzuschließen. Weitere Wochenspieltage wären für weitere Spielausfälle nutzbar.

Aktualisierung um 14.07 Uhr: Die DFL dementierte am Samstagmittag, dass es sich um einen konkreten Plan handelt und bezeichnete die Meldung des „Kicker-Sportmagazins“ als, so wörtlich, „irreführend“.

