Einen vollen Werder-Fanblock wie hier in Berlin wird es so schnell nicht wieder zu sehen geben. In der Corona-Krise machen sich die Anhänger nun Sorgen um die Finanzen ihres Vereins. (dpa)

Es ist Sonnabendnachmittag. Wenn Werder zu Hause spielt, sitzt Ingo Kläner zu dieser Zeit mit Freunden aus dem Fanklub im Weserstadion. Jetzt geht er in den Garten und bringt die Beete auf Vordermann. „Es ist schon ungewohnt ganz ohne Fußball“, sagt der Vorsitzende des Fanklubs „27801“ aus der Gemeinde Dötlingen. Mit rund 2000 Mitgliedern leitet Kläner den größten Werder-Fanklub, den es gibt. Klubtreffen, Heimspiele, Fahrten zu Auswärtsspielen – normalerweise dreht sich bei ihm sehr viel um den grün-weißen Lieblingsverein, doch durch die Corona-Pandemie hat sich das schlagartig geändert. „Auf einmal gab es keinen Fußball mehr. Eine gewisse Leere ist deswegen schon da, aber ich kann es gut verkraften, weil ich weiß, dass es notwendig ist“, sagt Kläner.

Momentan stehen andere Themen im Mittelpunkt. Das sieht jeder ein, trotzdem befassen sich die Werder-Fans natürlich weiterhin mit ihrem Verein. Aus den Abstiegssorgen, die sie quälten, als die Saison noch lief, sind nun Sorgen um die Existenz des Klubs geworden. Ohne Spiele fehlen Werder unter anderem die Einnahmen aus dem Kartenverkauf und dem Fernsehvertrag, ein möglicher Saisonabbruch würde den Verein vor große finanzielle Probleme stellen. „Über dieses ganze Thema mache ich mir schon Gedanken“, sagt Ingo Kläner. Ralf Behrend, Vorsitzender des Fanklubs „Eastie Boyz Bremen“, betont: „Ich mache mir große Sorgen um Werder. Wie geht es weiter mit dem Bundesliga-Standort Bremen?“

Der Fanklub „Ahoi-Crew“ aus Osnabrück verbreitet im Internet seit einigen Tagen einen Aufruf an alle Werder-Anhänger, auf Ticketrückerstattungen wegen möglicher Geisterspiele oder eines Saisonabbruchs zu verzichten. „Natürlich setzt Werder – wie andere Bundesligisten auch – Millionen um. Allerdings sind die Etats vieler Bundesligisten, auch unseres SVW, so eng gestrickt, dass Einnahmeausfälle in Millionenhöhe aufgrund ausbleibender TV- und Zuschauereinnahmen existenzbedrohend sein können“, meint der Vorsitzende Kay Stöcker und setzt auf Solidarität: „Die Fußballfans, die keine Gehaltseinbußen verkraften müssen, sollten solidarisch sein.“

Es geht um Arbeitsplätze

Eines haben viele Fans in diesem Punkt gemeinsam: Sie würden ihrem Klub gerne helfen, sehen aber zuerst die Spieler in der Pflicht. Die „Ahoi-Crew“ fordert die Profis auf, „ebenfalls auf Teile ihres Gehalts zu verzichten und so zu helfen, die finanzielle Stabilität von Werder Bremen bestmöglich zu erhalten und damit Arbeitsplätze und die Zukunft des Vereins zu sichern“. Ingo Kläner betont: „Ich würde auf Rückerstattungen für Dauerkarten verzichten, aber nur, wenn die Spieler vorangehen. Sie verdienen deutlich mehr, und wir müssen alle an einem Strang ziehen.“

Auch Ralf Behrend und andere Mitglieder des Fanklubs „Eastie Boyz“ würden auf Rückerstattungen verzichten. „Ich tue alles, um den Verein zu unterstützen. Aber erst müsste es dann auch Gespräche mit Werder geben. Vielleicht kann man den Fans in der Zukunft, wenn der Spielbetrieb wieder läuft, durch bestimmte Aktionen etwas zurückgeben. Dabei geht es gar nicht unbedingt um Geld, sondern darum, einen Mehrwert zu erzeugen.“ Vor allem aber erwartet Behrend ebenfalls von den Spielern, dass sie mit einem Gehaltsverzicht ein Zeichen setzen. „Da die Saison so schlecht lief, kam manchmal schon die Frage auf: Stehen die wirklich hinter Werder Bremen? Jetzt können sie es beweisen. Ich hoffe auf ein klares Signal der Spieler. Es reicht nicht, sich nach einem Tor auf die Raute zu klopfen, sondern man muss auch in schwierigen Zeiten da sein.“

In Behrends Fanklub gibt es aktuell viele Diskussionen. „Fußball ist gerade nicht das Wichtigste, viele haben eigene Sorgen. Aber Fußball ist eben auch ein wichtiger Standortfaktor. Da spuken einem viele Gedanken im Kopf herum. Es geht um den Verein, aber zum Beispiel auch um die ganze Gastronomie rund ums Weserstadion“, berichtet der Vorsitzende. In schwierigen Zeiten sei der Fußball sonst immer eine gute Ablenkung gewesen, sagt Behrend. „Deshalb fehlt er jetzt natürlich schon. Für die Seele wäre etwas Ablenkung gut.“

Ultras mit besonderem Banner

Bis auf den Fußballplätzen wieder was passiert, dürfte noch einige Zeit vergehen. Momentan sei die Stimmung in der Bremer Fanszene insgesamt ruhig und abwartend, schildert Thomas Vorberger vom Dachverband Bremer Fanklubs. „Alle schauen erst einmal, was passiert. Natürlich sind die meisten gerade auch mit anderen Themen beschäftigt.“ Mehrere Bremer Ultragruppen veröffentlichten schon vor mehreren Tagen auf ihren Internetseiten Stellungnahmen, in denen sie gegen Geisterspiele und für einen Abbruch der Bundesliga-Saison aussprechen. „Die Gesundheit aller ist wichtiger als eine bunte, lebhafte Kurve oder die Gelder aus irgendwelchen TV-Verträgen oder Sponsoren-Deals“, schreibt etwa die Ultragruppe „Caillera“.

Kürzlich setzte „Caillera“ noch ein anderes Zeichen: Die Werder-Fans befestigten am Zaun vor dem Klinikum Mitte ein Banner, das sich an alle Pflegekräfte richtete. Darauf stand: „Danke für euren Einsatz!“ Auch anderswo in der Stadt waren ähnliche Banner zu sehen. Für „Caillera“ ist klar: „Es liegt derzeit an uns allen, die Risikopatient*innen vor schwerwiegenden Krankheitsverläufen zu schützen und die Überbelastung des ohnehin schon ausgelasteten Gesundheitssystems zu verhindern. Es ist also nur logisch und im Sinne der Gesellschaft, entsprechende Veranstaltungen abzusagen und weitere Maßnahmen zu ergreifen – auch wenn es uns als Fußballfans schwer fallen mag, den Ball in den nächsten Wochen nicht mehr rollen zu sehen.“