Niclas Füllkrug (rechts, im Zweikampf mit Romano Schmid) könnte gegen Wolfsburg in der Startelf stehen. (Stover/nordphoto)

Aufgepasst, Werder Bremen! Nach der 1:3-Niederlage gegen den FC Bayern erwartet das Team von Trainer Florian Kohfeldt am Sonnabend mit dem VfL Wolfsburg das nächste Schwergewicht der Liga. Die vor Selbstbewusstsein strotzenden Wölfe reisen als Tabellendritter nicht nur mit einem 5:0-Heimsieg gegen Schalke im Gepäck an die Weser – sie stellen nebenbei auch noch die stärkste Defensive der Liga. Nicht ganz unwichtig also, dass der Werder-Coach bei der Wahl seiner Startaufstellung personell beinahe aus dem Vollen schöpfen und im Vergleich zur Vorwoche ein bisschen rotieren kann.

In der Abwehr kann Werder Bremen, anders als bei der Heimpleite gegen die Bayern, wieder auf den zuletzt gelbgesperrten Innenverteidiger Marco Friedl bauen. Der Österreicher ersetzt Kapitän Niklas Moisander in der Dreierkette. Auch Friedls Pendant Milos Veljkovic wird nach seiner Pause gegen den Rekordmeister wohl in die Bremer Startelf zurückkehren und Christian Groß auf die Bank verdrängen. Die Außenbahnen beackern wie gewohnt Theodor Gebre Selassie und der frischgebackene Papa Ludwig Augustinsson. Das Tor der Grün-Weißen hütet natürlich Jiri Pavlenka. Dessen Stellvertreter heißt übrigens auch gegen Wolfsburg nicht Michael Zetterer (Ellbogenprobleme), sondern Eduardo Dos Santos Haesler.

Im Mittelfeld wird Kohfeldt voraussichtlich demselben Trio das Vertrauen schenken, das bereits gegen die Münchener Bayern auflief. Maximilian Eggestein, Kevin Möhwald und Romano Schmid sollen den robusten Wolfsburgern nicht nur defensiv Paroli bieten, sondern auch nach vorne immer wieder für kreative Ideen und Torgefahr sorgen.

In vorderster Front könnte Kohfeldt zu einer in dieser Saison ungewöhnlichen Maßnahme greifen und Stürmer Josh Sargent eine Ruhepause verschaffen. Der US-Nationalspieler fehlte bislang überhaupt erst zweimal in Kohfeldts Startelf – ausgerechnet im Hinspiel gegen den VfL Wolfsburg verhinderten Sprunggelenksprobleme kurzfristig einen Einsatz. Im Januar saß er gegen Hertha BSC nur auf der Bank. Für Sargent könnte Niclas Füllkrug, einziger Torschütze gegen die Bayern, zu seinem fünften Startelf-Einsatz in der laufenden Saison kommen. Beide Angreifer haben bislang fünf Saisontore erzielt. Davon ist Milot Rashica noch weit entfernt, er ist nach wie vor torlos. Geht es nach seinem Trainer, soll am Samstag gegen die Wölfe aber endlich der Knoten platzen.