Für Journalisten ist Robert Bauer ein Segen. Bauer ist ein rhetorisches Talent, das Geschehenes in griffige Worten fassen kann, er streut gerne plakative Ausdrücke ein und ist in der Regel selten um ein paar Sätze verlegen. Ob es um den Abstiegskampf geht, seine Tattoos oder eine Ernährungsumstellung, Bauer war stets ein willkommener Gesprächspartner. War. Denn das ist alles schon ein paar Wochen her, um nicht zu sagen Monate. Bauer spricht nicht mehr.

Warum, lässt sich natürlich nur vermuten, er spricht ja nicht mehr. Die Vermutung, dass es mit seiner sportlichen Leistung zu tun hat, liegt aber nahe. Zunächst, noch unter Alexander Nouri, wurde der Außenverteidiger Bauer zum Innenverteidiger Bauer umfunktioniert. Nouri setzte auf eine Dreierkette, um die wackelige Defensive zu stabilisieren. Und er setzte auf Bauer, der wegen seiner Wucht und der besonderen Mentalität für Nouri unverzichtbar war.

Bauer aber fremdelte mit der neuen Position, und sie legte seine Schwäche offen, den Spielaufbau. Er produzierte reihenweise Fehlpässe, bekam dafür viel Kritik, doch der Trainer setzte weiter auf ihn. Bis Werder nicht mehr auf Nouri setzte und stattdessen auf Florian Kohfeldt, seitdem spielt Bauer nicht mehr. Nicht mal eine Minute, keinen noch so kurzen Einsatz. In den vergangenen vier Spielen, von denen zwei gewonnen wurden, saß er auf der Bank. „Enttäuscht kann man sein. Aber Robert ist keiner, der schmollt“, sagt Frank Baumann. „Er versucht, sich anzubieten, bringt sich ein, das ist richtig.“

Der Leibchen-Wurf

Wie es Bauer damit geht, lässt sich nur vermuten. Denn Bauer, siehe oben, spricht ja nicht mehr. Vergangenen Sonnabend erlaubte er für einen kurzen Moment einen Blick auf seine Gefühle. Als mit Jerôme Gondorf in der 89. Minute der dritte und letzte Bremer eingewechselt wurde, warf Bauer sein Aufwärm-Leibchen zu Boden. Wieder ein Spiel ohne Einsatz, da brach der ganze Frust in diesem kurzen Moment durch. „Kann man machen, muss man vielleicht nicht machen“, sagt Kohfeldt zu dieser Szene. Aber die Szene war noch nicht zu Ende. „Eine Minute später ist das Spiel abgepfiffen und der Erste, der mich umarmt, war Robert.“

Eine Szene, also die ganze, erklärt vermutlich ganz gut den Fußballer Bauer. Die Wut über die persönliche Situation, den Frust, von einem Spiel auf das andere plötzlich nicht mehr gefragt zu sein, und nur kurze Zeit später die Freude über den Erfolg der Mannschaft. „Natürlich ist Robert frustriert, aber ich empfinde ihn nicht so, dass er bockig ist und nichts macht“, sagt Kohfeldt. „Er versucht, seine Leistung zu bringen, das ist der richtige Weg.“

Einen direkten Weg zurück in die Mannschaft gibt es aber nicht, trotz korrekter Einstellung. Da redet Kohfeldt auch nicht groß drumherum: „Versprechen kann ich keinem was, das wäre fahrlässig. Ich werde mich hier jetzt bestimmt nicht hinstellen und sagen: Die werden spielen. Das hängt von der Trainingsleistung ab, das hängt vom Gegner ab, das hängt von der Situation ab.“ Und die Situation ist gerade nicht auf Bauers Seite.

Zum einen sind zwei Siege aus vier Spielen eine sehenswerte Bilanz, zuvor gab es bekanntlich nicht einen einzigen Sieg. Zum anderen spielt Theo Gebre Selassie auf der rechten Seite der Viererkette eine konstant gute Rolle. Ein Grund zum Wechseln besteht also nicht unbedingt. „Wenn Theo funktioniert, und das hat er getan, dann tut man sich schwer. Wir sind nicht in einer Situation, in der wir Geschenke verteilen müssen“, sagt Kohfeldt. Nicht mal in der Vorweihnachtszeit, nicht mal an Robert Bauer.