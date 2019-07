Die Vorfreude war groß, endlich konnten Werders Fans im Zillertal-Trainingslager die ersten Testpartien anschauen. Der Ansager im Parkstadion gab den Einpeitscher, fragte enthusiastisch „Habt ihr Bock auf Tore?“ und erhielt ein schallendes „Ja“ als Antwort. Der Rahmen passte also, nur die gute Laune währte nicht allzu lang.

„Erstes Testspiel, gleich wieder Puls gehabt“, entfuhr es Florian Kohfeldt. Der Bremer Cheftrainer war noch gar nicht richtig an der Seitenlinie angekommen, da knallte es wenige Schritte neben ihm. Zum Auftakt des Tages traf Werder auf den österreichischen Erstliga-Aufsteiger WSG Swarovski Tirol, und Felix Adjei schepperte direkt mit dem Ellenbogen voraus mit Theodor Gebre Selassie zusammen. „Das Spiel ist 20 Sekunden alt und der springt da rein, als ob das hier das WM-Finale ist. Da ist die Bande, wenn Theo da unkontrolliert fällt...“, schimpfte Kohfeldt. Sein Rechtsverteidiger stand nämlich nicht so schnell wieder auf, mit einem brummenden Schädel und Nasenbluten war die Partie für Gebre Selassie direkt wieder beendet.

Wenig später machte auch der eingewechselte Benjamin Goller eine unliebsame Bekanntschaft mit Adjei, als dieser ihn überhart abräumte. „Benjamin hat eine Tätowierung am Oberschenkel davongetragen“, sagte Kohfeldt. „Theo hat auf alles reagiert, ihm war auch nicht schwindelig und er wusste alles. Vielleicht hätten wir ihn in einem Bundesligaspiel weitermachen lassen, aber bei Kopfverletzungen ist immer höchste Vorsicht geboten.“ Inwiefern Gebre Selassie nun erst einmal pausieren wird, zumal am Montag ohnehin nur Regeneration für das Team ansteht, konnte Kohfeldt noch nicht sagen.

Moisander patzt doppelt

Fußball wurde dann aber doch noch gespielt – und das taten die Bremer sogar recht gefällig. Zwar patzte Abwehrchef Niklas Moisander im Verlauf der 2 x 25 Minuten gleich doppelt, weshalb die Österreicher ein Mal den Ball sogar ans Lattenkreuz setzten, ansonsten kontrollierte Werder aber das Geschehen. Florian Kohfeldt hatte eine namhafte Mannschaft auf den Rasen geschickt und war später zufrieden mit dem, was er gesehen hatte. „Wenn man sich zurückerinnert an das letzte Jahr, dann ist jetzt trotz des frühen Zeitpunktes schon deutlich mehr zu sehen“, sagte der 36-Jährige. „Was mich besonders gefreut hat, ist die Tatsache, dass auch schon gewisse Dinge umgesetzt wurden, an denen wir die vergangenen beiden Tage gearbeitet haben.“

Natürlich gab es trotzdem noch einige Fehler, einige Ungenauigkeiten zu sehen. Alles andere würde in einer Vorbereitung auch überraschen. Zwei richtig schöne Szenen hatte Werder aber parat. Erst flankte Yuya Osako traumhaft auf Milot Rashica, der mit seinem Kopfball nur knapp am gegnerischen Torwart Ferdinand Oswald scheiterte (37.). Besser machte es kurz darauf Osako selbst, als er eine Ecke von Nuri Sahin mit dem Kopf zum Siegtreffer verwertete (44.).

Lob für Osako

Der Japaner erhielt nach seiner guten Vorstellung direkt ein ausgiebiges Lob seines Trainers: „Yuya macht bislang für mich einen hervorragenden Eindruck“, lobte Florian Kohfeldt. „Man merkt, dass er Urlaub hatte und wie frisch er ist, wie er die Bälle festmacht und sich dreht. Das ist schon richtig gut.“

Bei Werders zweitem Spiel des Tages ging es dann deutlich weniger namhaft zu. Im Grunde stand die Partie gegen den Zweitligisten Karlsruher SC unter dem Motto „Martin Harnik und die jungen Wilden“. Der Angreifer war neben Josh Sargent nämlich der einzige echte bundesligaerfahrene Bremer. Ansonsten komplettierten zahlreiche U 23-Akteure das Team. „Das würde ich nicht als Fingerzeig in irgendeine Richtung werten, die beiden werden im nächsten Testspiel gegen Darmstadt auch mit den anderen zusammen spielen“, sagte Kohfeldt. Dieses Mal hatten jedoch Fin Bartels und Niclas Füllkrug den Vorzug erhalten, die sich nach jeweils langen Verletzungspausen die Einsatzminuten teilten.

Mit der Fokussierung auf den Nachwuchs ging die Qualität im Bremer Spiel verloren. Nach nicht einmal einer Minute stand es 0:1, bereits nach 18 Minuten war der 0:3-Endstand perfekt. Für Florian Kohfeldt war die Niederlage kein Drama, er hatte den jungen Akteuren bewusst die Gelegenheit gegeben, sich einem Gegner dieses Niveaus zu stellen. „Wir laufen eigentlich parallel“, sagte der Coach. „Dieser Kader wird ja nicht unser Bundesligakader sein, denn wir haben sieben bis acht Spieler dabei, die in zwei, drei Wochen fest bei der U 23 spielen. Da musst du als Trainer abwägen, ob du mischst, dann aber vielleicht beide Spiele nicht aussagekräftig sind, oder eben nicht.“ Kohfeldt mischte nicht durch, weil er „der Kerngruppe“ von Anfang an ein gutes Gefühl verleihen wolle. „Daher würde ich das heute als sehr gelungen einstufen.“