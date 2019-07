Aktuell ist es leider nicht möglich, direkt aus der WK Flutlicht-App Artikel zu kommentieren. Grund dafür ist ein technisches Problem. Beim Versuch einen Kommentar abzugeben, erscheint die Fehlermeldung: „Die Kommentier-Funktion wurde Ihnen entzogen!“, entzogen wurde die Funktion aber tatsächlich niemandem, es handelt sich um eine falsche Fehlermeldung.

Wir sind mit Hochdruck an der Behebung des Problems. Wer in dieser Zeit trotzdem einzelne Artikel kommentieren möchte, kann dies auf www.weser-kurier.de/werder tun. Die abgegebenen Kommentare sind dann auch in der App sichtbar.

Wir bitten die aktuellen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Eure WK Flutlicht-Redaktion.