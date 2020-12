Florian Kohfeldt arbeitet derzeit viel mit jungen Spielern wie Felix Agu, Tahith Chong oder Kyu-Hyun Park zusammen. (nordphoto)

Zuletzt im Pokal wurde es so richtig deutlich: Werders Gesicht kann ein ziemlich junges sein. Tahith Chong durfte ran, Josh Sargent sowieso, auch Romano Schmid und Manuel Mbom sind gerade dabei, sich einen Namen zu machen. Und dann gibt es da ja noch Nick Woltemade, Felix Agu, Eren Dinkci oder Ilia Gruev. Allesamt Talente, von denen sich die Bremer für die Zukunft noch einiges versprechen. Allesamt noch keine 22 Jahre alt. Werder hat seinem Kader eine radikale Verjüngungskur verpasst - aus sportlichen und finanziellen Gründen.

„Wir sind immer noch im Krisenmodus“, sagt Aufsichtsrats-Chef Marco Bode: „Die Einnahmen von allen Fußballklubs sinken seit vielen Jahren erstmals, durch reduzierte Fernsehgelder, fehlende Zuschauereinnahmen und eine problematische Situation bei Sponsoring und Werbung. Das führt dazu, dass die Klubs sparen müssen. Auch das sind wichtige strategische Fragen, die wir mit Frank Baumann besprochen haben.“ Eben jener Frank Baumann ist es schließlich, der als Sportchef wichtige Entscheidungen zu fällen hat, wenn es um die Konkurrenzfähigkeit des Vereins geht. Und nach seiner Vertragsverlängerung ist er das auch künftig. Zum Kerngeschäft gehört dabei weiterhin die Jugendarbeit.

„Die Entwicklung junger Spieler ist für Werder sehr wichtig, durch die Pandemie noch einmal verschärft“, sagte Bode. Soll heißen: Wo nicht viel Geld vorhanden ist, sind auch keine großen Einkaufstouren auf dem Transfermarkt möglich. Wenn nun wie im Vorsommer die Zusammenarbeit mit altgedienten Profis wie Claudio Pizarro, Philipp Bargfrede, Fin Bartels, Nuri Sahin oder Sebastian Langkamp beendet wird, dann müssen Nachfolger andernorts gefunden werden. Im Idealfall in den hauseigenen U-Mannschaften. Das ist kostengünstig und birgt zugleich die Hoffnung, dass es einerseits sportlich vorangeht und andererseits neue potenzielle Einnahmequellen durch spätere Verkäufe gibt.

Die Früchte der Arbeit

Was auf den ersten Blick nach einem kurzfristigen Notfallplan in schlechten Zeit klingt, hat einen langfristigen Hintergrund. Frank Baumann wehrt sich jedenfalls entschieden dagegen, den jetzigen Trend an der Weser ausschließlich als Reaktion auf leere Kassen und coronabedingte Schieflagen zu reduzieren. „Unsere Verjüngung der Mannschaft ist keine Notwendigkeit aus einer finanziellen Notsituation heraus, sondern durch einen Strategieprozess, den wir 2016/2017 begonnen haben, so geplant gewesen“, betonte er. „Wir haben damals strukturelle, inhaltliche und organisatorische Veränderungen vorgenommen, die sich in einem Nachwuchsbereich aber erst nach einen paar Jahren auszahlen. Wir haben Ende 2017 auf der Mitgliederversammlung beschlossen, dass der Profibereich und das Leistungszentrum zu einem Bereich unter meiner Leitung zusammengefügt werden. Wenn man sieht, welche Früchte wir in dieser Zeit, insbesondere in den vergangenen Monaten, geerntet haben, dann zeigt sich, dass sich diese Arbeit ausgezahlt hat.“

Wo andernorts die U23 mitunter vernachlässigt wird, hält Werder die Wertigkeit des ältesten Nachwuchses auch in der Regionalliga hoch. Das oft zitierte Sprungbrett ist in Bremen tatsächlich eines und nicht nur Stoff für ein Lippenbekenntnis. Garantien gibt es aber auch dort nicht, der Weg nach oben ist bekanntlich weit. Manchmal endet er, ehe er begonnen hat, manchmal müssen Umwege her. Auch deshalb habe man „das Thema Leihspieler qualitativ auf eine neue Stufe gesetzt“, wie es Frank Baumann nennt. Allein in dieser Saison sind wieder zwölf Akteure bei anderen Klubs unterwegs. Nicht jeder wird nach Bremen zurückkommen. Das ist Teil des Geschäfts. Ein Geschäft, in dem Werder aber mehr gewinnen als verlieren will. Und muss. Bislang gelingt das in den Augen von Frank Baumann ganz gut: „Ich möchte für mich und mein Team in Anspruch nehmen, dass wir vieles auf den Weg gebracht haben, von dem wir jetzt aktuell profitieren und in den nächsten Jahren auch noch profitieren werden.“