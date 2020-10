Beim Training der Profis ist Simon Straudi ein regelmäßiger Gast, zu einem Einsatz in der 1. Bundesliga hat es bislang allerdings noch nicht gereicht. Werder glaubt aber weiter an die Qualitäten des Außenverteidigers und möchte ihm nun mehr Spielpraxis bei einem anderen Verein ermöglichen. Daher wird Straudi für den Rest der Saison an den österreichischen Zweitligisten Austria Klagenfurt verliehen.

„Für Simon ist es wichtig, dass er auf Spieleinsätze kommt, die über Regionalliganiveau liegen. Daher halten wir eine Leihe zu Austria Klagenfurt für einen guten Schritt, weil er sich dort in einem ambitionierten Umfeld weiterentwickeln kann“, wird Sportchef Frank Baumann in einer Mitteilung des Vereins zitiert. Straudi besitzt in Bremen noch einen Vertrag bis zum Sommer 2022.