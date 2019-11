Erfahrener Fußball-Lehrer: Christian Streich kommt als Tabellendritter mit Freiburg nach Bremen. (dpa)

Freiburgs Trainer Christian Streich freut sich auf das Spiel am Sonnabend (15.30 Uhr) im Bremer Weserstadion. Das liegt nicht nur daran, dass Freiburg mit 17 Punkten eindrucksvoll auf dem dritten Platz steht. „Wir stehen gut da. Das hat sich die Mannschaft mit sehr guter Arbeit verdient„, sagt Streich. Das Trainer-Urgestein (seit knapp acht Jahren im Amt) sieht auch Parallelen zwischen beiden Vereinen. Werder sei „stabil und emotional“, die Fans, das Umfeld und überhaupt vieles an der Weser sei „so verwachsen“, meint Streich und erklärt: „Ein bisschen ist Bremen uns in manchen Dingen ähnlich. Nur ist es dort ein bisschen größer natürlich, das ist klar.“

„Wollen Bremen den Fuß vom Gas nehmen“

Wie Streich auf der Homepage des SC Freiburg ausführt, kann er sich sehr gut vorstellen, „dass Bremen Vollgas-Fußball spielt. Wir wollen Bremen den Fuß vom Gas nehmen und selbst den Gashebel umlegen. Wir fahren mit Überzeugung nach Bremen und mit dem unbedingten Willen, ein gutes Spiel zu machen. Dann können wir auch etwas mitnehmen."

Neben den Ausfällen der Langzeitverletzten sind laut SC Freiburg nach wie vor Nicolas Höfler (Gehirnerschütterung) und Luca Waldschmidt (Mittelfußprellung) fraglich, eine Rückkehr von Stammtorhüter Alexander Schwolow (Muskelfaserriss) beim Spiel in Bremen ist dagegen zumindest nicht ausgeschlossen.