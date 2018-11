Um dieses Gelände in der Pauliner Marsch geht es beim Neubau des Leistungszentrums. (Steffen von Deetzen)

Das Thema hat eine große Sprengkraft: Werder Bremen möchte in der Pauliner Marsch ein neues Leistungszentrum bauen. Doch schon bevor der Verein die ersten Pläne im Beirat Östliche Vorstadt in den Weserterrassen am Dienstagabend präsentiert, melden Anwohner Widerstand an. „Als Anwohnerinitiative wenden wir uns entschieden gegen dieses monströse Projekt, das den Stadtteil Peterswerder in einer unangemessenen Weise belastet“, heißt es in einem offenen Brief, der dem WESER-KURIER vorliegt.

Für Werder Bremen ist der Neubau von größter Wichtigkeit, um im Kampf um die Bundesliga-Zukunft weiter wettbewerbsfähig zu sein. Die Anlage auf Platz 11 ist jedenfalls derart veraltet, dass ein neues Leistungszentrum Pflicht ist. Das Problem dabei: Bauliche Veränderungen in der Pauliner Marsch bedürfen grundsätzlich der Zustimmung der Anwohner. Seit Mitte des 18. Jahrhunderts, als mit dem Bau des Deiches begonnen wurde, ist in 356 Grundbüchern für Grundstücke rund um den Osterdeich das Recht eingetragen, Hochbauten in der Pauliner Marsch zu untersagen. Und davon wollen einige Anwohner offenbar Gebrauch machen. In dem offenen Brief heißt es: „Die Anwohnerinitiative Pauliner Marsch stellt klar, dass dieses Recht in Anspruch genommen werden wird, wenn Werder und die Stadt Bremen keine anderen Vorstellungen entwickeln als die bisher vorgelegten.“

Werders Geschäftsführer Frank Baumann hatte sich im Vorfeld zwei Mal mit Anwohnern getroffen, um die Pläne für das neue Leistungszentrum vorzustellen. Das kam bei vielen Bürgern gut an. Udo Würtz, ebenfalls Anwohner-Sprecher, hat allerdings auch konkrete Vorstellungen für den Fall eines Neubaus. Er wünscht sich einen Interessensausgleich für die Anwohner. Konkret seien das Tempo 30 auf dem Osterdeich, Lkw-Verbot auf dem Osterdeich und die Möglichkeit, dass Fußgänger die Straße an mehreren Stellen überqueren könnten. Und überhaupt müsse man die Aufenthaltsqualität in der Pauliner Marsch erhöhen. "Wir wollen etwas, das die Lebensqualität in unserer Gegend steigert. Und wir wollen das schriftlich. Auf schöne Worte geben wir gar nichts mehr“, hatte Würtz erklärt. An einem finanziellen Ausgleich sei man nicht interessiert.

Die Politik jedenfalls hält die Werder-Pläne für umsetzungswürdig. Bürgermeister Carsten Sieling erklärte bereits: „Die Öffnung eines solchen Zentrums auch für den Schulsport und andere Sportlerinnen und Sportler in unserer Stadt bietet zudem eine große Chance für den Bremer Sport insgesamt. Ich unterstütze das Vorhaben ganz ausdrücklich." Einige Anwohner am Osterdeich und in den Nebenstraßen sind allerdings anderer Meinung. Denn in dem offenen Brief heißt es auch: "Wir fordern glaubhafte Alternativen außerhalb der Pauliner Marsch. Die räumliche Nähe zum Stadion ist nicht zwingend." Denn es stünde Werder Bremen gut zu Gesicht , ein NachwuchsLeistungszentrum als Leuchtturmprojekt in einen benachteiligten Stadtteil zu bringen, so wie es die Kammerphilharmonie in hervorragender Weise in Tenever gemacht habe.