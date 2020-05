Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte befürchtet einen Wettbewerbsnachteil für Werder. (dpa)

Bei der Frage nach dem Termin für den Neustart der Bundesliga ging es während der Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch offenbar heiß her. „Wir haben uns ordentlich in die Wolle gekriegt bei dem Punkt, ab wann gespielt werden darf, nachdem die grundsätzliche Entscheidung über das Go für Geisterspiele gefallen war“, sagte Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) am Mittwochnachmittag.

Er habe sich dafür eingesetzt, dass erst ab dem 20. oder 21. Mai wieder gespielt werden dürfe, betonte Bovenschulte. „Allerdings wurde von der überwiegenden Zahl der Ministerpräsidenten für den 15. Mai votiert. Wir haben uns dann auf die zweite Maihälfte geeinigt. Die DFL soll den Termin festlegen. Das ist der Kompromiss.“ Die Deutsche Fußball Liga mit ihren 36 Profiklubs tagt am Donnerstag in einer Video-Konferenz, um das weitere Vorgehen zu beschließen.

Bovenschulte befürchtet einen Nachteil für Werder, weil der Bremer Bundesligist aufgrund der Auflagen des Senats bisher nur in Kleingruppen von maximal vier Spielern trainieren durfte. „Werder hat sich klar und deutlich an die Einschränkungen des Trainingsbetriebs gehalten, andere Vereine haben sich weniger deutlich daran gehalten, was man so hört. Man sollte jetzt allen die gleichen Möglichkeiten gewähren aus Gründen der Wettbewerbsgleichheit“, sagte Bovenschulte und fügte hinzu: „Die DFL wird entscheiden. Ich ahne, wie sie entscheiden wird.“

Die Zwei-Wochen-Frist

Bremens Bürgermeister rechnet demnach also eher damit, dass es schon am frühestmöglichen Termin wieder losgeht. Bovenschulte: „Die Interessenverreter der DFL haben vehement für den 15. Mai plädiert. Das hat Widerhall gefunden in der Ministerpräsidentenkonferenz. Aus meiner Sicht war die Zwei-Wochen-Frist aus Gründen des Arbeitschutzes und der Wettbewerbsgleichheit vernünftig. Auch um Verletzungen zu vermeiden ist es sinnvoll, zwei Wochen Vorlauf zu haben.“ Ursprünglich war angedacht, dass alle Bundesligisten vor dem ersten Spiel für zwei Woche in eine Art Quarantäne-Trainingslager gehen, doch von dieser Frist wurde nun Abstand genommen.

„Jetzt ist nicht mehr viel Zeit zur Vorbereitung. Das geht auf die Gesundheit der Spieler. Sollte die DFL sich für den 15. Mai entscheiden, würde das einmal mehr zeigen, was von Seiten der DFL die Kriterien wären. Aber ich will nicht unken. Vielleicht kommt die Einsicht bei der DFL und sie legt den 21. Mai als Termin fest. Dann würde ich meinen Hut ziehen“, sagte Bovenschulte. Anders als Werder konnten mehrere Klubs bereits in größeren Gruppen trainieren. Paderborn, Leipzig und Wolfsburg haben in dieser Woche sogar schon wieder mit dem Mannschaftstraining begonnen.

Darüber hinaus machte Bovenschulte noch einmal deutlich, dass er grundsätzlich skeptisch sei in Bezug auf die Geisterspiele in der Bundesliga. Er hob hervor, dass die regelmäßigen Corona-Tests in der Bundesliga nicht zu Lasten anderer Bereiche gehen dürften. „Testbedarfe aus dem Gesundheitswesen werden immer mit Priorität behandelt. Und die Tests in der Bundesliga erfolgen natürlich nicht auf Kosten der öffentlichen Hand.“