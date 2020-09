Davy Klaassen jubelt gemeinsam mit Tahith Chong. (nordphoto)

Gerade einmal zwölf Minuten haben Davy Klaassen genügt, um noch einmal eindrucksvoll zu beweisen, wie wichtig er eigentlich für das Werder-Spiel ist. Die Bremer führten in Jena seit kurzer Zeit mit 1:0, als der Ball nun beim Vize-Kapitän landete. Klaassen schaute kurz und hebelte dann mit einem traumhaften Pass die gesamte gegnerische Hintermannschaft aus. Und auch wenn Empfänger Leonardo Bittencourt danach die Veredelung der wundervollen Vorarbeit verpasste, indem er am Tor vorbeischoss, änderte das nichts an Klaassens Wertigkeit.

Werder fehlte lange Zeit die Struktur im Mittelfeld. Als Klaassen kam, war sofort eine Linie zu erkennen. Da auch Landsmann Tahith Chong auf Anhieb funktionierte, ging es mit dem Bremer Spiel schnell bergauf. „Grundsätzlich waren wir schneller. Davy Klaassen war da ein wichtiger Faktor“, lobte Florian Kohfeldt den 27-Jährigen. Normalerweise ist dieser ja ohnehin gesetzt, aber zuletzt sorgte bekanntlich das Knie für Probleme. Es war glücklicherweise keine allzu schwere Blessur, die Klaassen ausgebremst hatte, aber er musste aufgrund einer Kapselverletzung eben fast zwei Wochen lang zuschauen. Da bot es sich an, den Leistungsträger mit Blick auf den Bundesliga-Start nicht einige Tage zuvor in einem Pokalspiel gegen einen unterklassigen Gegner langfristig größeren Risiken auszusetzen.

Die Startelf ruft

Letztlich war es in Jena sogar die ideale Mischung, um einerseits wieder in den eigenen Spielrhythmus zu kommen und andererseits noch ein Erfolgserlebnis als Teil der Mannschaft auf dem Platz mitzunehmen. „Es war mit Sicherheit kein Nachteil, dass er heute 45 Minuten gespielt hat“, sagte auch Florian Kohfeldt. „Konditionell haben wir das letzte Wochenende gut genutzt, da sehe ich keinen Rückstand bei ihm.“ Während Werder nämlich als Generalprobe für den Ernstfall gegen Hannover 96 und Rehden getestet hatte, spulte Klaassen ein individuelles Programm ab. Einen Kaltstart musste er jetzt also nicht hinlegen. Dennoch gilt: „Wir müssen natürlich sehen, wie er dieses Spiel jetzt verkraftet hat, aber ich denke schon, dass er ein Kandidat für das Spiel gegen die Hertha sein kann“, sagte Kohfeldt.

Davy Klaassen hätte garantiert nichts dagegen. Seine ersten 45 Minuten haben jedenfalls Appetit auf mehr gemacht, die Bewertung der gezeigten mannschaftlichen Leistung fällt dennoch gewohnt nüchtern aus. „In der zweiten Halbzeit haben wir es klarer gespielt und hätten noch mehr Tore machen können“, sagte der Vize-Kapitän hinterher. „Aber das 2:0 ist okay und reicht uns vollkommen.“