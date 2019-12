Es war längst eine Art Running Gag. Immer wieder gab es kleine Botschaften, dass das Fußball-Magazin einen besonderen Plan hegt: Die Patenschaft für ein Tiefdruckgebiet. Vor rund zwei Jahren war die Idee in der dortigen Onlineredaktion entstanden, 2018 gab es dann die Zusage für den Buchstaben A. Bis zur Umsetzung dauerte es dann noch eine ganze Weile - genauer gesagt bis zu diesem Dezember. Freuen dürfen sich nun auch die Werder-Fans.

Der Name des Tiefdruckgebiets lautet nämlich Ailton, in Anlehnung an Werders einstigen Torschützenkönig und Publikumsliebling. "Damit ist auch das letzte Ziel für 2019 erreicht: Sturmtief Ailton nimmt Kurs auf Bremen“, ließ das Magazin via Twitter mitteilen. Aktuell befindet sich das Tiefdruckgebiet noch über dem Atlantik, gut möglich aber, dass Deutschland noch in diesem Jahr "Besuch" vom stürmischen Nachfolger des Kugelblitzes bekommt.