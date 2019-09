Im Grunde war es kein Spiel, von dem man glaubte, es würde irgendwann noch einmal interessant werden. Schon während der 90 Minuten nicht. Und danach erst recht. Bremen schrieb den 5. Mai 2018, der SV Werder empfing Bayer Leverkusen zu einem 0:0. Damals zogen noch Spieler wie Junuzovic, Delaney oder Kainz im grün-weißen Mittelfeld die Fäden hinter der einzigen Spitze Kruse. Heute sind alle diese Spieler längst weg, aber die Nullnummer von damals ist wieder ein Thema. Denn seither erlebten die Werder-Fans nie wieder eine torlose Partie im Weserstadion. In den 19 folgenden Heimspielen traf die Mannschaft von Florian Kohfeldt immer. Bis nun RB Leipzig kam und Werder ohne den gewechselten Kruse und ohne die nun verletzten Topscorer Yuya Osako und Niclas Füllkrug kein Tor mehr gelang.

So sehr Kohfeldt gegen die Rasenballsportler auch mitfieberte, wenn der Ball wenigstens in Tornähe kam – wirklich gefährlich war nur die Chance, die Davy Klaassen (mal wieder) freistehend vergab. In dem Moment hätte man sich einen Füllkrug (bisher zwei Saisontore) oder Osako (drei Tore) am Ball gewünscht, Werders bisher beste Torschützen in dieser Saison. Aber die werden noch Wochen und Monate nicht mitspielen. „Natürlich fehlen uns diese Tore“, sagt Kohfeldt, „und natürlich fehlt uns mit Füllkrug auch jemand, den wir unbedingt geholt haben, um im Angriff eine weitere Variante zu haben. Das haben wir im Sommer so intensiv trainiert. Das wird jetzt wieder etwas schwieriger. Aber: Wir tüfteln!“

Wer soll zweistellig treffen?

Das Problem bei dieser Tüftelei: Kohfeldt kann noch so lange in seinem Trainerbaukasten suchen - er wird keinen Stürmer finden, der eine zweistellige Trefferzahl garantiert. Schon mit Füllkrug und Osako gehörte Werder nicht zu den treffsichersten Teams der Liga. Die bisher erzielten acht Saisontore sind biederer Durchschnitt, und mehr als die Hälfte davon schossen diese beiden. Zur Einordnung: Allein Bayern-Stürmer Robert Lewandowski feierte bisher mehr Saisontore (9) als alle Werderspieler zusammen; und der nächste Gegner Borussia Dortmund schaffte sogar schon 15 Tore.

Im Jahr eins nach dem Verlust von Toptorjäger Kruse (22 Scorerpunkte in der vergangenen Saison) wird der Angriff nun doch zu einem zentralen Problem. Immerhin steht das Comeback von Milot Rashica bevor, der bei seinem bisher einzigen Saisonspiel gegen Düsseldorf jedoch auch torlos blieb, aber im Vorjahr in seiner besten Saison immerhin fast zweistellig traf: Neun Tore gelangen Rashica da in 26 Spielen. Ob er diese Quote wieder erreichen kann, weiß niemand. Für Kohfeldt ist Rashica nun der größte Hoffnungsträger, und auch Sportchef Frank Baumann sagt: „Dass wir jetzt wieder einen wie Milot im Team haben, ist ja nicht ganz so schlecht.“

Kohfeldt: Sargent ist noch jung

Und sonst so? Eher wenig bis nichts. Zwar sagt Kohfeldt, dass die Situation „jetzt auch eine Chance ist für andere, in diese Räume zu stoßen“. Aber bei genauerer Betrachtung gibt der Kader das nicht unbedingt her. Beim 19-jährigen Josh Sargent, gegen Leipzig mal wieder chancenlos, hoffen alle weiter auf den Durchbruch. Vergangene Saison schoss er zwei Tore, in dieser bisher eins. „Josh will ich noch nicht zu viel Verantwortung aufbürden, das wäre falsch“, sagt Kohfeldt, „denn er ist noch ein sehr junger Spieler. Aber ist natürlich jemand, der diese Tore für uns machen kann und der das auch ausstrahlt.“ Allerdings ist Sargent von einer robusten Abwehr schnell gestoppt. Auch Johannes Eggestein schoss bisher ein Tor, schaffte in der vergangenen Saison aber auch nur vier Treffer in 23 Einsätzen. Er könnte sich jetzt noch am ehesten profilieren.

Natürlich machte keiner im Kader mehr Bundesligatore als Claudio Pizarro. 197 sind es weiterhin, das letzte gelang im Mai. Der 40-Jährige wäre gegen Leipzig ein Kandidat für die Startelf gewesen, hatte unter der Woche aber krankheitsbedingt zu viel Kraft gelassen. Zwei Spiele am Stück würde er jedoch nicht mehr schaffen, er bleibt der ideale, in dieser Saison aber ebenfalls noch torlose Joker. So bringt der gehandicapte Kohfeldt eine Lösung mit drei Buchstaben ins Spiel: „Leo wird die nächsten Spiele mit Sicherheit offensiver spielen als gegen Leipzig, weil er vor dem Tor gefährlich werden kann.“ Leo ist Neuzugang Leonardo Bittencourt, ein begnadeter Dribbler und Kämpfer, aber leider ebenfalls kein Torjäger. Vergangene Saison glückte ihm für Hoffenheim nur ein einziger Bundesligatreffer. Insgesamt kommt er in 153 Spielen zwar auf 18 Treffer und 26 Assists in der Bundesliga, aber in keiner Saison schoss er mehr als fünf Tore - und die ausgerechnet in der Abstiegssaison des 1. FC Köln. Youngster Benjamin Goller, gegen Leipzig erstmals in der Startelf, hat noch nie ein Bundesligator erzielt.

Baumann: „Wir brauchen auch Glück“

Nicht ohne Grund drückt Baumann inzwischen nach eigenem Bekunden „die Daumen, dass nichts mehr passiert“. Doch das, was schon passiert ist, könnte für ein größeres Problem in der Offensive schon genügen. Denn auf Tore aus dem Mittelfeld oder nach Eckbällen zu hoffen, ist in dieser Saison bisher auch kein brauchbarer Ansatz. Werder benötigt aber Tore, um die Punkte für den Klassenerhalt und dann für den Kampf um Europa zu holen. Auch deshalb sprach Baumann von einem „kleinen Schock“, als nach Osako auch noch Füllkrug mit einem Kreuzbandriss schwer verletzt ausfiel. Klein beudetet in Baumanns Sprachgebrauch eigentlich ziemlich groß.

„Jetzt können andere Spieler ihre Qualitäten mit einbringen“, meint der Sportchef etwas trotzig, „deshalb werden wir nicht großartig jammern, sondern jeden Tag unser Vertrauen in die Spieler verdeutlichen, die zur Verfügung stehen. Dann werden wir auch in Dortmund eine Chance haben.“ Das klingt in der Theorie gut. Scheint in der Praxis aber gewagt. In jedem Fall wird die Partie in Dortmund einen deutlichen Hinweis geben, ob Werder mit der verbliebenen Offensive tatsächlich wettbewerbsfähig ist. Ein zweites torloses Spiel würde diese These weiter untergraben. Bis wenigstens Osako nach seiner schweren Oberschenkelverletzung in ein paar Wochen wieder fit ist, braucht Werder nun ausdrücklich auch Glück. „Um jetzt in Dortmund was zu holen, muss einiges zusammenkommen“, weiß Baumann, „da braucht man eben auch mal das Quäntchen Spielglück. Das werden wir uns erarbeiten und erkämpfen.“ Etwas anderes bleibt Werder wohl gar nicht mehr übrig.