Für Michael Reschke ist es ein Schlüsselerlebnis gewesen. Im vergangenen Dezember war er zu Gast im Bremer Weserstadion, wo er sich zunächst mit Werders Klubchef Klaus Filbry getroffen hat, den er gut kennt, und später auch noch mit Werders Sportchef Frank Baumann, und dann hat sich Reschke das Spiel der Bremer gegen Stuttgart angesehen. Werder ist damals Tabellenvorletzter in der Fußball-Bundesliga gewesen, mit gerade einmal acht Punkten aus 13 Spielen, und hatte sich zudem erst ein paar Wochen zuvor vom Trainer getrennt. Den Bremern habe das Weserwasser also bis zum Hals gestanden, sagt Reschke nun, und doch sei ihm an jenem Dezembertag etwas aufgefallen: "Die Verantwortlichen im Verein, die machten alle einen aufgeräumten Eindruck, die waren total von ihren Entscheidungen überzeugt. Und nicht nur das: Die Stimmung im Stadion war auch fantastisch." All das hat ihn nachhaltig beeindruckt.

Michael Reschke, das muss an dieser Stelle vielleicht erwähnt werden, ist im Dezember nicht einfach so zu Besuch in Bremen gewesen. Er hat sich das Bundesligaspiel zwischen Bremen und Stuttgart aus beruflichen Gründen angeschaut, Reschke ist seit dieser Saison Sportdirektor bei den Schwaben. Und dass er seine Eindrücke aus dem Hinspiel ausgerechnet jetzt öffentlich und derart ausführlich schildert, ist natürlich auch kein Zufall. Am kommenden Sonnabend (Anstoß: 15.30 Uhr) empfängt Stuttgart die Bremer zum Rückspiel. "Es ist beeindruckend, wie der Klub geführt wird", sagt Reschke im Gespräch mit MEIN WERDER. "Die Bremer haben nicht die Nerven verloren, als die Situation schwierig war. Sie haben einfach ihr Ding gemacht und Ruhe ausgestrahlt. Deshalb ist es auch kein Zufall, dass jetzt der Rückrundensechste gegen den Rückrundenfünften spielt. Das ist der Ertrag von seriöser und kompetenter Vereinsführung."

"Werder bleibt erstklassig"

Es ist ein geschicktes Lob von Reschke, weil es mit dem Verweis auf die Plätze sechs (Stuttgart) und fünf (Bremen) in der Rückrundentabelle nicht nur das Wirken der Bremer Verantwortlichen beinhaltet, sondern auch das eigene. Wobei Reschke das gar nicht nötig hätte. Der 60-Jährige genießt in der Branche längst einen exzellenten Ruf als Kaderplaner und Talentspäher. In Leverkusen hat er viele Jahre lang im Schatten von Reiner Calmund und Rudi Völler gewirkt und zuvor unbekannte Spieler wie Arturo Vidal und Bernd Leno zu Bayer gelotst. Anschließend hat er in München den Edelkader der Bayern um Ausnahmespieler wie Joshua Kimmich, Kingsley Coman und Niklas Süle ergänzt, noch bevor die internationale Konkurrenz aus England und Spanien auf sie aufmerksam geworden ist. Einzig beim VfB ist ihm vor ein paar Monaten ordentlich der Wind ins Gesicht geweht, als er sich von Aufstiegstrainer Hannes Wolf getrennt und Tayfun Korkut zum Nachfolger ernannt hat. "Nach der Bekanntgabe des neuen Trainers wurden Beerdigungskränze vor der Geschäftsstelle abgelegt", sagt Reschke, "viele haben den Untergang des VfB vorhergesagt."

Das Gegenteil ist passiert. Unter Korkut hat sich der VfB innerhalb von wenigen Wochen aus der Abstiegszone befreit und kann an diesem Wochenende auch rechnerisch alles klar machen. Werder übrigens auch, aber wenn es nach Reschke geht, dann ist die Sache eh durch, und zwar für beide Klubs. "Der VfB und Werder bleiben erstklassig, daran besteht für mich gar kein Zweifel mehr", sagt er, "theoretisch ist der Abstieg noch möglich, das ist mir bewusst, aber praktisch eben nicht." Und das freut ihn nicht nur für seinen VfB, sondern eben auch für Werder. "Denn Werder ist für die Region Bremen genauso tragend wie der VfB für die Region Stuttgart." Auch das ist etwas, was dem langjährigen Fußballfunktionär bei seinem Besuch in Bremen Anfang Dezember noch einmal bewusst geworden ist: dass Bremen ein besonderer Bundesligastandort ist. "Was die Werder-Fans in den vergangenen Jahren veranstaltet haben, ist schon toll", sagt er, "es ist beeindruckend, mit welcher Euphorie die oftmals so kühlen Norddeutschen ihr Team begleiten."

Lob für Kohfeldt

Die Fans sind auch ein Grund dafür, dass Reschke wieder an bessere Zeiten bei den Grün-Weißen glaubt. "Ich sehe Bremen für die Zukunft auf einem guten Weg", sagt er, "weil das Publikum alles mitträgt, weil die Führung ruhig und sachlich arbeitet und weil der Trainer kompetent ist." Von Florian Kohfeldt ist Reschke besonders angetan. Ihm die Verantwortung zuzutrauen, sei schon ein Risiko gewesen, sagt Reschke, "aber dass es eine Topentscheidung war, ist ja mittlerweile offensichtlich. Kohfeldt macht einen sehr guten Job in Bremen. Er besitzt hohe sachliche Kompetenz, strahlt angenehme Natürlichkeit aus, und sein Team hat eine klare Handschrift." Wobei ein Spieler bei Werder auch für Reschke herausragt: Max Kruse. "Er ist für einen Klub wie Werder Gold wert. Er ist ein Unterschiedspieler. Am Wochenende darf er sich aber gerne eine Auszeit nehmen."

Doch selbst mit Kruse, fürchtet Reschke, wird es Werder schwer haben, schon bald wieder auf die internationale Bühne zurückzukehren. Reschke nennt es das "Werder-VfB-Problem", weil es beide Klubs gleichermaßen betrifft: "Wenn München, Schalke, Dortmund, Leverkusen und Leipzig vernünftig arbeiten, sind über Jahre hinweg fünf Plätze für den Europapokal vergeben." Aber natürlich, sagt Reschke, seien sie den Fans das Ziel Europa schuldig. Nicht nur in Stuttgart, sondern auch in Bremen.

Hier gibt es die Umfrage zum Spiel: